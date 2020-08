Vonná stezka je unikátní vzdělávací projekt, díky němuž lidé poznávají svět rostlin pomocí vůní. Botanická zahrada s ním začala před čtyřmi roky ve spolupráci s expertkou na vůně a dnes stezka sestává ze čtyř zastavení. Další tři vzniknou v příštích letech.

Na jednotlivých místech se návštěvník seznámí s exotickým kořením, tradičními svatojánskými bylinami, omamně vonícími růžemi, ale i aromaty ukrytými ve víně. Z vůní výtažků se lze těšit celoročně, ale plnohodnotný zážitek přináší díky aromatu skutečných květů právě letní sezóna.

Místní parfém

První zastavení se nachází v tropickém skleníku Fata Morgana, kde je prezentována výroba tamního parfému. „Parfém nazvaný příznačné Fata Morgana No. 1 byl vytvořen ze silic z 21 vybraných exotických rostlin, kterým dominuje vůně květů stromu ylang-ylang a citronové trávy. Vzácné silice jsme přivezli ze zahraniční expedice na Madagaskar,“ přiblížila Klára Lorencová, kurátorka exotických užitkových rostlin.

K devíti vybraným složkám parfému si můžete přivonět na doprovodném panelu umístěném uvnitř skleníku, kde je také speciální kotel, v němž olejová směs zrála a část parfému je tu uložena dodnes. Parfém je navíc možné v zahradě zakoupit (do vyprodání limitované edice).

Další zastavení odhalují vůně růží (Rozárium), léčivých či aromatických rostlin s magickou reputací (expozice Stráň) a také vína. Ve Vinici svaté Kláry je banka, kterou nově doplnilo 20 vonných soudků.

Piknik na vinici

„Jedním z hlavních poslání naší zahrady je vzdělávání zábavným nebo netradičním způsobem. Vonná stezka postupně propojuje celý areál prostřednictvím vonných stanovišť, na nichž se návštěvníci zážitkovou formou seznámí s aromatickými rostlinami a jejich vůněmi,“ zve k návštěvě zahrady její ředitel Bohumil Černý.

Tři další plánovaná stanoviště zacílí pozornost na vůně „biblických“ rostlin i vůně lesa. Do konce léta nabízí rozlehlý botanický areál řadu dalších lákadel. Příští týden například oslavu svátku patronky místní vinice, kde bude možné si i zapůjčit „piknikovou“ deku se skleničkami a zakoupené víno vypít v klidu zahrady. O měsíc později bude tamtéž tradiční vinobraní.

Jedním z „taháků“ zahrady bylo v červenci levandulové pole, které už však pomalu odkvétá. Až do konce srpna naopak bude možné projít stezkou po ucelené sbírce jehličnanů. Zahrada je během prázdnin otevřená denně do 19 hodin (skleník Fata Morgana má v pondělí zavřeno), vinotéka funguje do 21.