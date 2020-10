Expedice a výlety pod jeho vedením se vyznačují drsným „tahem na bránu“, maximálně využitím času i nečasu, pohodou a srandou (není jistě náhodou, že mnozí účastnící expedic si pro sebe přejmenovali klub na Brutal Tour).

Dokázal byste dlouholetý cestovatel a horský vůdce odpovědět na otázku, proč je podle Vás horská turistika v posledních letech tak oblíbená?

Těžko říci, jistě za to může lepší dostupnost vybavení. Vše lze dnes koupit v síti sportovních prodejen. Za druhé jistě lepší ekonomická situace lidí a touha dostat se do přírody a na čistý vzduch. A samozřejmě dobrá dostupnost horských oblastí, a to nemyslím pouze v blízkosti České republiky. Ostatně Češi vždy byli velmi aktivními turisty.

Jakého věkové rozpětí jsou klienti vaší cestovky? Jsou mezi nimi výhradně zkušení chodci, lezci, nebo i amatéři?

Tady musím upozornit, že nejsme cestovka. Jsme jen parta lidí, která si vše zorganizuje sama. Z toho pak plyne i ono složení, neb se všichni známe a nové tváře přichází na doporučení našich kamarádů. Musím konstatovat, že všichni jsou zkušenými turisty a lezci. Spíše se jim život zatočil tak, že třeba nemají v současné době s kým chodit, a proto se připojí na nějakou naší výpravu.

Pořádáte zájezdy na místa, kam se třeba běžně nejezdí. Horská turistka je jistě fyzicky náročná. Poznáte na první pohled na člověku, který se vám přihlásí na výpravu, že na to třeba fyzicky nemá? Rozmlouval už jste někdy někomu, aby se takové výpravy zúčastnil právě proto, že jste se obával, že to nezvládne?

Zde asi platí „viz výše“, tedy, že s námi nejezdí nezkušení lidé. Některé výstupy nebo túry případným zájemcům nerozmlouvám, spíše upozorňuji na její úskalí. Jsou to všechno dospělí a zodpovědní lidé, takže s tím nemám problémy.

Nejbližší velehory jsou od nás ze Slezska vzdálené vzdálené dvě až tři hodiny jízdy. Myslím Roháče nebo Vysoké Tatry. Kdy a proč je podle vašich zkušeností dobré si třeba na přechod Tater najmout horského vůdce? Co tím klient získá?

Horského vůdce si pronajmeme asi pouze v případě, kdy je to nutné. Tedy v případě Tater při výstupech na jinak nedostupné vrcholy, např. Gerlach. Je to dané legislativou, kdy na cesty a výstupy na turisticky neznačené vrcholy jednoduše nesmíme. Zájemce tím získá především možnost se na takový vrchol dostat, příp. obdrží výklad o horách apod. Samozřejmostí je bezpečí při výstupu samotném.

Které jsou z vašich zkušeností mezi lidmi nejoblíbenější destinace pro horskou turistiku, ferraty a podobně?

Dlouhodobě především blízké Rakousko a Itálie. Mezi ferratisty to budou asi Dolomity pro svou jedinečnou krásu a množství krásných cest. V Rakousku je pak bude celá řada nových a mnohdy hodně náročných „železných“ cest, které tam v poslední době vznikají. Své příznivce má dlouhodobě oblast Mont Blanc nebo Korsika. Rovněž hory Balkánu nacházejí stále více a více obdivovatelů.

Kolik stojí nějaká průměrná základní výbava pro lezení – mačky, cepín, přilba, boty a další potřebné věci?

Řekl bych tak od patnácti až dvaceti tisíc nahoru. Je to však individuální, někdo se spokojí s neznačkovým oblečením a výbavou, někdo chce jen to nejlepší a rád si i připlatí.