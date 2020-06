Ještě na začátku června řadilo ministerstvo celé Polsko do zemí s nízkým rizikem nákazy. Slezské vojvodství z této kategorie nyní úřad vyňal podle Renaty Povolné z tiskového oddělení ministerstva kvůli skokovému nárůstu počtu nakažených.

Informace o cestování po koronaviru najdete v našem speciálu ZDE

Kromě zemí s vysokým rizikem nákazy koronavirem uvádí ministerstvo také dva státy se středním rizikem, a to Belgii a Velkou Británii. Při cestě z těchto zemí do České republiky musí mít negativní testy na covid-19 pouze cizinci. V případech, kdy lidé negativní test nemají, musí být po příjezdu 14 dní v karanténě.

Polsko od 13. června ukončuje kontroly na hranicích s Českem, Slovenskem a Německem, které zavedlo kvůli pandemii koronaviru. Do země tak bude možno vstoupit na všech pozemních hranicích bez udání důvodu, aniž se na příchozí bude vztahovat povinná karanténa. Až do pondělí ale stále platí při cestě z celého Polska do Česka povinnost, prokázat se při návratu negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do čtrnáctidenní karantény.

Česko povinnost prokázat se negativním testem zrušilo zatím pouze pro cesty do Rakouska, Maďarska a na Slovensko. U většiny zemí Evropské unie tato povinnost odpadne v pondělí, kdy Česko začne uplatňovat takzvaný semafor pro hodnocení rizika nákazy v jednotlivých státech. "Parametry a kritéria tzv. semaforu vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Kritériem je počet nakažených osob na sto tisíc obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje českým občanům sledovat před vycestováním vývoj epidemiologické situace v daných zemích," sdělila Povolná z tiskového oddělení ministerstva.

Vnější hranice EU zůstávají zatím uzavřené. Členské země očekávají, že by se mohly začít postupně otevírat od července pro vybrané státy.

Seznamy států Evropské unie a schengenského prostoru nebo jejich částí v jednotlivých kategoriích rizika nákazy koronavirem:



Vysoké riziko - Portugalsko, Švédsko a Slezské vojvodství v Polsku. U cest z těchto zemí bude vyžadován při příjezdu do ČR negativní test na covid-19 od cizinců i občanů ČR.



Střední riziko - Belgie, Velká Británie. U cest z těchto zemí bude vyžadován při příjezdu do ČR negativní test na covid-19 pouze od cizinců.



Nízké riziko - Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko bez Slezského vojvodství, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko. U cest z těchto zemí nebude potřeba při příjezdu do ČR negativní test na covid-19.