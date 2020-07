Letenky už má dávno vytisknuté, zda je uplatní, ještě neví. „Na začátku září chceme s manželem letět z Brna na svatební cestu do Turecka. Zatím nemáme informace o tom, že se lety zruší, ale obáváme se. Nebo že poletíme, ale strávíme půlku líbánek v karanténě,“ poznamenala Brňačka Andrea Antoníčková.

V nejistotě nejsou jen cestující, ale také zástupci brněnského letiště. „Letní sezóna je pro nás klíčová a nyní nikdo neví, jaká bude situace v oblíbených lokalitách, jak se k ní postaví dopravci, a jak velký bude zájem lidí cestovat. Očekáváme ale méně letů a provozní ztráty ve vysokých desítkách milionů korun,“ okomentoval mluvčí letiště Jakub Splavec.

Propad tržeb se nedotkne rozpočtu kraje. „Žádné kompenzace neplánujeme. S ohledem na koronavirovou pandemii jsme pozastavili jednání o nových leteckých linkách. Po stabilizování situace se jimi opět budeme zabývat,“ poznamenala mluvčí krajského úřadu Monika Brinzdáková.

V současnosti z Brna létá jedna pravidelná linka, a to do Londýna. „Rezervace na lety do i z Brna se po krizi pomalu vrací k normálu,“ sdělila za leteckou společnost Ryanair, která linku provozuje, Emma Walsh.

Letní lety z Brna



Aktuální: Londýn (Velká Británie), Burgas (Bulharsko), Thessaloniky, Kos, Corfu, Zakynthos, Heraklion, Rhodos (Řecko)



Plánované: Hurgáda, Marsa Alam (Egypt), Antalya (Turecko)

Trendem v cestování je nyní podle Niny Černé z firmy Kiwi.com kupovat letenky s menším předstihem. „Doba rezervací je zhruba o deset dní kratší, než tomu bylo dřív. Nyní si zájemci letenky zamlouvají maximálně na třicet dní dopředu. Situace je pro mnohé nejistá,“ řekla.

Zda oblíbené dovolenkové destinace zachvátí druhá koronavirová vlna, epidemiologové netuší. „Stačí, aby přibylo nakažených v jednom regionu, a vlády omezí cestování pro celou zemi. U nás se to týká například Karvinska. Nelze jednoznačně říct, zda koupit dovolenou na poslední chvíli nebo ji naplánovat. Lidé by měli sledovat vývoj pandemie,“ poradila hygienička Radka Boháčová.

Jihomoravané podle ředitelky Centrály cestovního ruchu jižní Moravy Pavly Pelánové volí na léto spíše bližší lokality. „Jsou obezřetnější a nechtějí se pouštět daleko. Třeba i proto, že by se jim v případě potřeby těžko vracelo domů,“ zmínila.