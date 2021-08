Ke srážce došlo u města Križevci mezi Koprivnicou a Záhřebem. Jde o jednokolejný úsek, provoz je do odstranění následků zastaven. Na nehodu upozornila chorvatská média nebo například Railpage.net.

Šlo o srážku vlaků dopravců HŽ Cargo a Enna Trans, při nehodě nikdo nezahynul, lehce byli zraněni oba strojvedoucí.

Podle serveru Prigorski došlo k nehodě poté, co vlak HŽ Cargo kvůli poruše neplánovaně zastavil na trati a narazil do něj ve 4:50 ráno vlak Enna Trans. Šest vozů vykolejilo. HŽ Cargo oznámilo, že očekává přerušení dopravy na 48 hodin.

RegioJet kvůli uzavření trati zajistil třináct náhradních dálkových autobusů, které cestující rozvážejí do jejich cílových destinací. Stejně tak i při cestě zpět ze Splitu a Rijeky budou dnes mimořádně vypraveny autobusy.

Vrácení poloviny jízdného

"Ve spolupráci s chorvatskými partnery jsme začali náhradní dopravu zajišťovat ihned poté, co Chorvatské železnice informovaly o uzavření tratě tak, abychom minimalizovali zpoždění. Přistaveno bylo 13 autobusů, autobusy do Splitu odjedou po 15. hodině,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Podle něj dostanou cestující zpět padesát procent jízdného. Spoj s odjezdem z Chorvatska včera stihl úsekem projet ještě před nehodou.

Omezení se jistě dotkne i těch, kteří jedou vlakem do Chorvatska dnes. Podle Ondrůje se nakonec ale podařilo zajistit, že vlak pojede odklonovou tratí až do Záhřebu, odkud pojedou náhradní autobusy do Splitu. Do Rijeky pojedou cestující bez přestupu na autobus kompletní cestu vlakem, musejí ale počítat se zpožděním. Vlak pojede přes Kloštar (mapa sítě HŽ je zde).