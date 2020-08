Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví rozšířilo seznam zemí v takzvané červené zóně s nepříznivou koronavirovou situací na více než 120 států, včetně Česka a Slovenska. Podle českého ministerstva zahraničí ukrajinská vláda změnila parametry, podle nichž míru rizika v jednotlivých státech hodnotí. "Nově se posuzuje dynamika růstu nových případů za posledních 14 dní. Země je zařazena do červené zóny, pokud počet nových případů na sto tisíc obyvatel přesahuje úroveň evidovanou na Ukrajině, nebo pokud přírůstek nových případů převyšuje hranici 30 procent," uvedla Mariana Wernerová z tiskového odboru ministerstva.

Pro české občany změna znamená, že na hranicích musí předložit negativní test na covid-19 starý maximálně 48 hodin. "Potvrzení o negativním testu musí být vystaveno na hlavičkovém papíře laboratoře v anglickém jazyce a obsahovat údaje o přesném času a datu odběru vzorku a jméno a příjmení osoby podle cestovního pasu," uvedla Wernerová. Výjimku mají děti do 12 let nebo lidé, kteří zemí pouze projíždějí a do dvou dnů ji opět opustí.

Kdo se neprokáže negativním testem, musí do dvoutýdenní karantény na místě, které sám stanoví. Přitom si povinně musí instalovat aplikaci pro kontrolu dodržování karantény "Dij vdoma" (Jednej doma), kterou je ale možné nahrát pouze na chytré telefony s ukrajinskou SIM kartou. Karanténu je také možné nastoupit ve zdravotnických zařízeních vyčleněných místní samosprávou.

Pravidla pro návrat z Ukrajiny do Česka zůstávají stejná. Češi i nadále musejí prokázat negativní test na covid-19, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény. Ukrajinci mohou do Česka cestovat jen v případech vymezených ministerstvem zdravotnictví.

Zaměstnávání ukrajinských pracovníků v Česku, kterých zde před krizí bylo okolo 115 tisíc, by to tedy ohrozit nemělo. Mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Lenka Dudková ČTK řekla, že tuzemské firmy zatím neevidují situace, že by Ukrajina jakkoliv komplikovala cesty a zaměstnávání svých občanů v Česku. "Nemáme prozatím signál od členských společností, že by toto opatření mělo aktuálně nějaký dopad. Situace se může samozřejmě na základě dalšího vývoje změnit i velmi rychle," řekl rovněž prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Pracovníků z Ukrajiny přitom v Česku v posledních týdnech přibývá, více žadatelů z této země o zaměstnanecké programy pro cizince eviduje například Zemědělský svaz.

Beze změn by nadále měly fungovat autobusové spoje na Ukrajinu, kam nyní jezdí FlixBus a od čtvrtka i Leo Express. "Přeřazení České republiky do jiné skupiny států nemělo prozatím vliv na množství rezervací a nezaznamenáváme ani stornování jízdenek," uvedl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík. Dopravce bude postupovat podle podmínek zemí, ve kterých se bude právě nacházet.

Nový rekord

K přeřazení vybraných států do červené skupiny došlo v době, kdy Ukrajina zaznamenala rekordní počet nových případů koronaviru. V úterý totiž testy odhalily 1271 nakažených, informoval s odvoláním na údaje bezpečnostní rady státu list Ukrajinska pravda. Celkem se na Ukrajině nakazilo již 75 490 lidí, z toho 1788 zemřelo.

Země v současnosti vykazuje 33 nakažených na sto tisíc obyvatel, přičemž se jedná o dvacetiprocentní přírůstek. V případě Česka se sice mluví o 24,58 nakažených na sto tisíc obyvatel, přírůstek však činí 83,2 procenta. Slovensko se pak "pyšní" pouze 5,83 případy na sto tisíc obyvatel, jde ovšem o přírůstek o 32,5 procenta.