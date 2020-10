Ať už jste léto prožili u vody na lehátku, nebo prací na zahrádce, právě teď nastal čas vzít do rukou trekové hole a vyrazit na horskou túru. Podrážky bot můžete prošoupat v Krkonoších i na Šumavě.

Botky samochodky

Pro pohodlné zvládnutí celé trasy je třeba vhodné obutí. Špatná obuv by vám mohla zážitky pokazit. Je jedno, jestli už patříte mezi nadšené horaly, nebo se vydáte do kopců jen občas, určitě se vám vyplatí pořídit si vysoké trekové boty – pohorky. „V horách nemůžete čekat upravené cestičky, leckdy je potřeba přejít kamenitý terén, proto jsou pořádné boty nezbytné. Budete mít zpevněné kotníky a navíc budou nohy chráněné před chladem a vlhkem ve vyšších nadmořských výškách,“ vysvětluje Vít Hruška z 4Camping.cz.

Při jejich výběru se obraťte na odborníka a nezapomeňte si je vyzkoušet. Ani nákupu přes e-shop se nemusíte bát. Objednat si můžete více modelů a velikostí, které si ve výdejně v klidu vyzkoušíte, přičemž i tam vám poradí odborník.

„Ať už zvolíte pohorky celokožené, nebo kombinované s textilem, voděodolnost a prodyšnost je u dnešních kvalitních modelů zajištěna membránou. Velmi důležitá je také tvrdost podrážky. Čím je terén náročnější, případně čím těžší batoh na zádech nesete, tím tvrdší podrážku byste měli zvolit,“ říká Vít Hruška. Výhodou je, že si některé boty určené na dlouhé pochody s těžkým batohem můžete po opotřebení podrážek nechat nově podrazit. Příkladem jsou legendární pánské boty Hanwag Alaska GTX.

Za nejlepší variantu vnějšího materiálu bývá považován svršek boty z voskované kůže a konstrukce boty z jednoho kusu, bez švů. S nerovnostmi terénu se umí vypořádat mezipodešev, která je vyztužená tak, aby maximálně podporovala stabilitu chodidla. Špička a pata jsou vytvrzené, aby bránily poranění.

Když fičí ze strání

Na podzim může být sice ještě příjemně teplo, ale také se po stráních prohání studený vítr a může i sprchnout. Proto by neměla ve vaší výbavě chybět nepromokavá bunda s kapucí. Důležité je, aby i při dobré funkčnosti, tedy voděodolnosti, zůstala prodyšná a zároveň pevná a odolná. Větrání je většinou zajištěné podpažním zipem, který si můžete otevřít, jak potřebujete. Bunda se dnes většinou dá srolovat do malého balíčku, takže ji při vyšších teplotách pohodlně strčíte do kapsy.

Neměli byste zapomenout ani na lehkou čepici nebo alespoň čelenku, kterou ve větru ochráníte dutiny. A pamatujte si, že než jeden tlustý svetr je lepší několik tenkých vrstev. Můžete si je pak jako cibule pohodlně navlékat a svlékat podle počasí.

Co ještě?

Pokud se vydáte na túru do hor, budete vystaveni nejen slunci, ale i větru a nepřízni počasí, které se může měnit každým okamžikem. Pamatujte na to včas a na chatě, kde budete bydlet, nechte informaci o tom, kam se chystáte. I české hory dokážou překvapit, co teprve Vysoké Tatry nebo Alpy! Na jednodenní výlet vám bude stačit batoh o objem 30–40 litrů, vícedenní túry už vyžadují alespoň objem 70 litrů. Batoh by měl mít vyztužená záda a polstrované nastavitelné ramenní popruhy. Zabalte do něj dostatek tekutin a svačinu, ideálně lehce stravitelnou a sacharidovou. Vhodná je sušenka či oplatka, mlsání je v horách povoleno.

Před sluncem vás ochrání krém s vysokým UV filtrem nebo alespoň tyčinka s SPF 50+, kterou si natřete nos a rty. Přibalit můžete náhradní ponožky, pláštěnku, rukavice. Hodí se i zavírací nůž a sluneční brýle. Mapa či mobil s GPS jsou samozřejmostí, jen buďte při focení panoramat obezřetní. Kvůli selfíčku pro kamarády se již mnozí zřítili a zbytečně zahynuli.

Tip: Hůlky pro lepší kondici



Do batohu nezapomeňte přibalit teleskopické hůlky na nordic walking, které plynule nastavíte do potřebné délky podle výšky postavy. Při chůzi vám pomohou udržet balanc a také zajišťují zdravý pohyb. Svižným stylem se tak rychle přiblížíte lepší kondici.