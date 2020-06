Německo zavedlo kontroly kvůli koronaviru na hranicích s Francií, Rakouskem, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem 16. března. Hraniční přechody s Českem a s trojicí dalších sousedních zemí nekontrolovalo, ale také zde byly v pohraniční oblasti četnější hlídky.

V polovině května spolková republika kontroly uvolnila a v případě Lucemburska rovnou ukončila. Dnes Berlín rozhodl o úplném zrušení kontrol. Lidé, kteří budou cestovat ze sousedních zemí do Německa, nemusí od 16. června předkládat negativní test na koronoavirus a nečeká je ani povinná karanténa. Pokud by se epidemiologická situace v některé ze sousedních zemí výrazně zhoršila, může však podle Seehofera Berlín znovu přijmout podobná opatření.

Německo počítá také s tím, že od 15. června zruší varování před cestami do 29 evropských zemí včetně České republiky. Pro více než 160 zemí mimo Evropskou unii ale bude varování platit až do konce srpna. Dnes o tom rozhodla německá vláda. Zároveň nevyloučila výjimky pro země, kde se bude situace vyvíjet dobře.

Cestování bez omezení

Německý ministr vnitra Horst Seehofer si zřejmě není zcela jist tím, jaký režim nyní panuje na česko-německých hranicích. Na tiskové konferenci v Berlíně dnes totiž řekl, že u Česka není vždy úplně jasné, zda omezení a kontroly na hranicích zrušilo zcela, nebo jen pro určitý okruh lidí.

"Viděno z Německa jsme neměli žádné kontroly na hranicích s Polskem a Českem a Nizozemskem a Belgií," poznamenal sedmdesátiletý politik. Otázka tedy podle něj nestojí, jestli kontroly na hranicích s těmito státy zruší Německo, ale jestli ještě koncem června budou existovat nějaká omezení ze strany těchto států. U Česka přitom podle něj "není vždy zcela jasné, jestli (restrikce) byly zrušeny obecně, nebo jen pro určitou skupinu lidí". Každopádně věří, že na konci měsíce už pro Němce nebudou při cestách do žádné ze sousedních zemí existovat jakákoli omezení.

Češi se z Německa mohou od 5. června vracet bez testu na koronavirus, do země ale nadále mohou jen, pokud k tomu mají pádný důvod, kterým může být třeba práce. Na druhou stranu Němci mohou do Česka bez omezení i na nákupy.

Polsko podle premiéra 13. června otevře hranice členským zemím EU

Varšava - Polsko otevře 13. června hranice se sousedními zeměmi, které jsou členy Evropské unie. Podle agentury PAP to dnes oznámil polský premiér Mateusz Morawiecki. Hranice země uzavřela v březnu v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru.

"Přijali jsme rozhodnutí, které se týká hranic. Od 13. (června) jsme se rozhodli otevřít hranice pro členské země Evropské unie," prohlásil předseda vlády na tiskové konferenci. V jiných státech, zejména v Latinské a Severní Americe, je podle jeho slov koronavirová situace nadále složitá. "Proto se (s otevřením hranic) omezíme na země EU," dodal.

Zároveň sdělil, že od 16. června budou zmírněna omezující opatření v mezinárodní letecké dopravě.

V Polsku podle údajů poskytnutých ministerstvem zdravotnictví dnes ráno registrují od počátku pandemie 27.668 osob, u nich se potvrdila nákaza koronavirem SARS-CoV-2. Z nich se více než 13.000 uzdravilo, ale 1191 zemřelo.

Rakousko od 16. června zruší kontroly na hranicích s Itálií



Rakousko od 16. června zruší kontroly na hranicích s Itálií. Očekávaný krok dnes ve Vídni potvrdil rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Oznámil také, že alpská země od stejného data zruší povinnou karanténu pro občany celkem 31 evropských zemí.



Kontroly na všech svých hranicích s výjimkou Itálie zrušilo Rakousko už 4. června. Lidé z Česka, Slovenska i dalších sousedních zemí od té doby nemusí při cestě do alpské země předkládat negativní test na koronavirus, nutná není ani dvoutýdenní karanténa.



Otevření hranic s Itálií, která patří mezi koronavirem nejpostiženější země, minulý týden nebylo podle rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga ještě kvůli epidemické situaci možné. Příští týden už ale možné bude, i když Vídeň bude ještě své občany varovat před cestami do nákazou velmi zasažené Lombardie.



Mezi 31 evropskými zeměmi, pro které od poloviny června nebude v Rakousku platit žádné cestovní omezení, nejsou Švédsko, Británie, Španělsko a Portugalsko. Pro cestující z nich bude dál povinností předložit negativní test na koronavirus, nebo nastoupit do dvoutýdenní domácí karantény.