Od pondělí se kvůli covidu ztíží návrat ze Slovenska a Lucemburska

ČTK





Od pondělí bude složitější návrat ze Slovenska a Lucemburska do Česka. Obě země se na tzv. mapě cestovatele přesunou z oranžové kategorie se středním rizikem nákazy covidem-19 do červené, kde je riziko nákazy vysoké. Do oranžové kategorie se přesunují Maďarsko a Lichtenštejnsko, do zelené s nízkým rizikem nákazy se pak posunou Malta a Azorské ostrovy, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví.

Kontroly na hranici se Slovenskem. | Foto: ČTK