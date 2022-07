Objekt, jehož návštěvu tentokrát nabízím, není ani sto let starý, přesto byla jeho posláním, podobně jako středověkých pevností, obrana vlasti a české státnosti. Že to potom nedopadlo, to je věc jiná. Jmenuje se Stachelberg a nalezneme jej v severovýchodních Čechách, asi v půli cesty mezi Žacléřem a Trutnovem.