Ze začátku to bylo peklo, říká o distanční výuce "ajťák" Ondrej

/FOTOGALERIE/ Ve světě výpočetní techniky se Ondrej Šimkovič z Náchoda pohybuje už patnáct let. Postaví počítač zákazníkovi na míru, instaluje do něho operační systém, vyčistí, zajistí servis… Zkrátka je to takový ten “ajťák” především pro běžné uživatele. Se začátkem distanční výuky v polovině října jeho práce nabrala obrátky.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Hájek

“Bylo to docela peklo. Prodejci po vyhlášení distanční výuky citelně zdražili, a to i o několik tisíc korun na jednom notebooku. Rodiče museli sáhnout hlouběji do kapsy. Navíc školy požadovaly, aby žáci měli webkameru, ale ty cenově přijatelné byly nesehnatelné. Ozývali se mi lidé, kteří objeli prodejny od Broumova po Hradec Králové a kameru za ještě přijatelnou pětistovku nikde nekoupili. A těch problémů bylo víc,” popisuje Ondrej. On sám má také děti školou povinné, proto má pro rodiče velké pochopení a snažil se jim co nejrychleji vyjít vstříc. Na seznamu nejčastějších požadavků byly nové notebooky, nedostatkové webkamery a opravy domácích počítačů, které měly mnohdy ta nejlepší léta dávno za sebou. Půl století zimního plavání v Náchodě ani covid nechytil do své sítě Přečíst článek › “Musel jsem jednat rychle. Většinou mi lidé jeden den počítač přivezli a druhý den si ho odváželi. Nebyl čas. Přes den jsem řešil telefonické dotazy, večer jsem se chvíli vyspal a v noci, když byl klid, opravoval jsem a dával počítače dohromady, aby splňovaly požadavky,” vypráví a dodává, že v některých dnech musel zvládnout zprovoznit i pět přístrojů. “Když se počítač udržuje průběžně, nebývají potíže. Jenže se začala ozývat spousta lidí, kterým se velkou zátěží začal letitý a neudržovaný počítač sypat,” krčí rameny. Řešil software, tedy programové vybavení i hardware, neboli pevné části počítače. Co se týká zájmu o tiskárny, ten podle Ondreje Šimkoviče ze začátku příliš velký nebyl. Školáci mohli plnit úkoly v programech přímo v počítači a hned je odesílat učitelům. Nicméně s pokračující distanční výukou se začaly vyprodávat i tiskárny a také u nich došlo ke zdražení. Výpočetní technika se dostala do centra zájmu Výpočetní technika se v posledních měsících stala středem zájmu i mnoha rodičů či pracujících. Kdo mohl, začal po dohodě se zaměstnavatelem pracovat z domu. “Home office jsem popravdě moc neřešil. Ozvalo se mi možná tak pět lidí. Jednalo se o učitele, kteří potřebovali pomoci. Jinak firmy mají své IT techniky, kteří se o zaměstnance pracující doma starají,” vysvětluje Ondrej Šimkovič. Bílá místa v pokrytí signálem v kraji skoro nejsou. Na 5G si lidé ale počkají Přečíst článek › Největší nápor požadavků přišel sice s distanční výukou, ale péče o stolní počítače a notebooky bude asi i nadále mnohem intenzivnější. “Nově pořízené počítače by měly nějakou dobu sloužit bez potíží, ale servis a opravy těch starších budou určitě potřeba častěji,” věří, že o jeho služby bude i nadále velký zájem.

