Jeho čokoládová barva kůže ostře kontrastuje se zářivě červenou látkou, kterou má na sobě. Přesně o takových mužích sní mnoho žen ze západních zemí. Hodně z nich se však nakonec rozhodne přeměnit odvážné představy v realitu.

„Byl to jeden z nejkrásnějších mužů, jakého jsem kdy viděla. Měl úžasné vypracované tělo, dlouhé dredy, sexy pevné paže a nohy jako atleti,“ říká nadšeně Jill o plážovém chlapci Karisovi.

Rozvedená čtyřicetiletá Jill odletěla na dovolenou do Keni. Původně se chtěla opalovat a užít si koupání v oceánu. Mířila na keňské pobřeží, což je jeden z nejčastějších cílů zahraničních turistů. „Připadala jsem si svobodná a odvážná. Takhle jsem se v rodné Itálii nikdy necítila,“ vypráví žena, která měla za sebou manželství s násilníkem.

"Najednou jsem byla v cizí zemi a mohla jsem se chovat tak, jak bych se v Itálii nikdy neodvážila," svěřuje se. „Byl to vztah založený na sexu, na city jsme neměli čas. Já jsem nabídla peníze a na oplátku jsem dostala dobrý sex,“ vypráví baculatá Jill, která stejně jako mnoho dalších žen říká, že doma se jí muži jejího věku vyhýbají, protože dávají přednost štíhlejším a mladším dámám.

Čtyřiašedesátiletá Bethan, která byla v Keni na dovolené, říká:

„Ta země byla prostě plná mladých chlapců, kteří mají rádi nás, starší dívky.“

Stejně jako Bethan, i další turistky většinou cestují samy nebo s kamarádkami a doma mají často nešťastné vztahy s muži. Přestože hledají třeba jenom trochu pozornosti a vzrušení, tak nakonec poznají kouzlo sexuální turistiky.

„Většina z nich je osamělá,“ říká Dr. Wanjohi Kibicho, autor knihy Sex Tourism in Africa: Kenya´s Booming Industry (Sexuální turistika v Africe, keňské odvětví v rozkvětu). „Ženám, s nimiž jsem mluvil, doma něco chybí. Nejsou uspokojovány nejen jejich sexuální potřeby, ale ani emoční. Afrika je pro ně dokonalým únikem.“

Zatímco mužská sexuální turistika byla dlouho označována jako vykořisťování, ženská sexuální turistika je nazývána jako finanční pomoc mladým mužům.

Sexuální turismus na vzestupu

Poslední dobou dochází v Keni i v dalších afrických zemích k rozkvětu sexuálního cestovního ruchu. Zvláštností je, že se ho účastní i ženy, které nijak nezaostávají za jejich mužskými protějšky. Hledají nejen dobrodružství, romantiku, vášeň či povyražení, ale dokonce i lásku. Jedná se především o ženy z evropských zemí nebo z Ameriky.

Tyrkysové odstíny vlahého indického oceánu či nádherné bílé písečné pláže lemující pobřeží přímo volají po tom, aby ženy upustily od svých sociálních zábran. A to také dělají. Jsou obletované. Cítí se mladší. Krásnější. Na rozdíl od jejich mužských protějšků, kteří tam létají za nezletilými dívkami, vyhledávají tyto ženy mladé dospělé muže, nejčastěji válečníky z kmene Masajů, protože prý mají nejlepší výbavu (kterou nazývají „velkým kopím“) a jsou obřezáni takovým způsobem, že poskytují ženě více potěšení.

V rodné zemi jsou tyto ženy vážené a každý by je tam za takové chování odsoudil. V Keni to však nikdo neřeší. Prostě si daleko od domova užijí a nikdo se to nedozví. Většinou to začíná večeří a vínem a končí sexuálním aktem na některém z levnějších hotelů. Do hotelů, v nichž turistky bydlí, nemají místní mladíci přístup.

Film o rakouské turistce

Pokud vás toto téma zajímá, podívejte se na německý film Paradise: Love, který nabízí upřímný pohled do světa sexuální turistiky. Hlavní hrdinkou je pětapadesátiletá Rakušanka Tereza, která má nadváhu, je rozvedená a má problematický vztah se svou dospívající dcerou. Vyrazí na dovolenou do keňské Mombasy, kde utrácí peníze za příležitostný sex s místními mladými muži. Stále se ujišťuje, že jim připadá atraktivní, a že je pro ně jedinou bílou ženou. Přestože tito mladí muži popírají, že se blíže setkali a měli intimní kontakt s jinými běloškami, tak ve skutečnosti pracují jako prostituti. Za své služby sice nepožadují poplatek, ale žádají o finanční podporu pro příbuzné v nouzi.

O sexuální turistice píše i spisovatelka Hana Hindráková, a to v románu Dobrovolnice.

Někteří lidé sexuální turistky považují za dravé a obdivuhodné, jiní je litují. Jsou to hladové pumy, které loví mladé, zbídačené místní muže, nebo je to prostě jen výhodná výměna peněz za služby poskytované dospělými lidmi? Posuďte sami.

Hana Hindráková, spisovatelka