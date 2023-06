Organizace spojených národů (OSN) pro letošní Světový den životního prostředí (5. červen) zvolila heslo „Porazíme plastové znečištění!“ (#BeatPlasticPollution). V Krkonoších se KRNAP přidává tradiční úklidovou akcí Čisté Krkonoše v sobotu 3. června.

Ilustrační foto | Foto: správa KRNAP

Akce Čisté Krkonoše je už řadu let tradiční příležitostí, kdy se spolu s vámi vydáváme na turistické trasy Krkonošského národního parku, abychom je společně zbavili povalujícího se odpadu, který tu zůstal po malém procentu nepořádných návštěvníků. „Při obrovské návštěvnosti Krkonoš ale i malé procento znamená velké množství,“ říká náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar a dodává, že „plastový odpad, ať už obaly od nejrůznějších tyčinek a sušenek, nebo PET lahve, tvoří významný podíl odhozených odpadků. Proto jsme se rozhodli letos komunikačně spojit Čisté Krkonoše s celosvětovým Dnem životního prostředí a na problém plastových odpadů tak znovu upozornit. Sbírat ale budeme pochopitelně všechen odpad.“

Všichni zájemci o účast na akci Čisté Krkonoše se sejdou ve Špindlerově Mlýně u Územního pracoviště (hájovny) Správy KRNAP (č. p. 275) mezi autokempem a restaurací Myslivna v sobotu 3. června v 9.00. Připraveny pro ně budou pytle na odpadky i pracovní rukavice a chybět nebude ani malé občerstvení jako poděkování za pomoc a práci pro krkonošskou přírodu.

Jak je již zvykem, den předem, tedy v pátek 2. června, se na jiná místa Krkonoš vydají zaměstnanci Správy KRNAP na zaměstnaneckou část Čistých Krkonoš. „S našimi zaměstnanci si můžeme dovolit každý rok zlikvidovat i nějakou z letitých černých skládek, které se dnes často skrývají schované pod hrabankou v krkonošských lesích,“ říká Jakub Kašpar.

Plastové odpady zůstávají v přírodě desítky až stovky let a ani poté úplně nezmizí – rozloží se na mikroplasty, jejichž částečky potom sami dýcháme nebo pijeme ve vodě. Plastové odpady se mohou stát osudnými živočichům, kteří je sežerou, nebo se do nich chytí jako do pasti. A velká část odpadů, které neprojdou recyklací, je nevyužitou surovinou, která zůstává nazmar. V neposlední řadě odpadky přírodu prostě hyzdí.

Akce Čisté Krkonoše není v našich horách jedinou úklidovou akcí – podobné akce pořádají také krkonošské obce či skiareály. A stovky, ne-li tisíce, milovníků krkonošské přírody „pořádají“ vlastní úklidovou akci při každé své krkonošské horské túře. Děkujeme za to!