Ředitel Uffa Libor Kasík uvádí výstavu slovy: „Díla obou umělců v nás vyvolávají nečekané pocity a odhalují zkušenosti, o kterých jsme ani nevěděli. Celkový zážitek v nás pak může způsobit malou revoluci, která rozhodně není zbytečná.“Přírodniny Andreje Haršányho jsou sochami atypického druhu. V mírné nadsázce bychom o nich mohli říci, že spíše patří do přírodovědného muzea než do galerie. Divák může v autorových dílech sledovat bohatou mytologii a pevné pouto, které člověk měl k syrové přírodě na počátcích věků a stále si ho udržuje.Z obrazů Tomáše Žemly cítíme klid, který zažíváme, když hledíme na vzdálenou linii mořské hladiny. V tu chvíli jde o naši sounáležitost s přírodou, spočinutí v okamžiku, jako by se na tom místě nacházel náš domov. Cítíme nejen nekonečný prostor poskytující tolik potřebnou svobodu, ale i rytmus v čeření vody a šum stébel obilí na poli. Autor ve svém díle vytváří horizont, za který toužíme nahlédnout.

Na výstavě se svět ukazuje skrze tvorbu umělců nejen v neobvyklých barvách a jiných souvislostech, ale také obnovuje vzpomínky, o kterých jsme si mysleli, že je dávno odvál vítr.

Výstava bude otevřena od 9. března do 25. dubna 2022.

Zuzana Jindrová