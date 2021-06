O tom, že je v perfektní kondici, miluje život a těší se na každý den, přesvědčila paní Anna Medlíková náměstkyni Martinu Berdychovou, která přijela oslavenkyni popřát k významnému životnímu jubileu do Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem.

Paní Anna s náměstkyní hejtmana Martinou Berdychovou. | Foto: FB Královéhradecký kraj

Aničko, my Vám také gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka, spoustu radostí i optimismu do dalších let.