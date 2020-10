Běh se měl uskutečnit 27. dubna 2020, ale okolnosti tomu chtěly jinak, a nakonec se běželo až 10. 10. 2020. O to lepší to bylo…

Stejně jako v loňském roce, i pro Běh Dobrého Draka 2020 se příjemce daru hledal poměrně složitě, ale toto první úskalí jsme na začátku roku 2020 zdárně překonali – našli jsme Lucinku Kašparovou, kudrnatou dospívající slečnu, která od narození trpí rozsáhlými kalcifikacemi mozku, a tudíž její motorický i psychický vývoj je velmi opožděný – od mala zaostává ve svém vývoji. Leží, ale bez podpory sama nesedí a nechodí. Směje se, brouká si, naříká, ale nemluví.

Původní termín akce byl stanoven na 27. dubna 2020, jenže osud tomu chtěl jinak a v tu dobu byl „lockdown“ a žádné akce se konat nemohly. Nový termín byl stanoven na kouzelné datum 10. 10. 2020. Sice se opět už stahovala mračna nad hromadnými akcemi, byť ve venkovním prostředí, byť na sportovní akci, která zdraví účastníků jen podpoří. Proto doprovodný program musel být zrušen a start musel být také modifikován. Ale jak se ukázalo, termín to byl opravdu šťastný!

Komplikovaný rok

Když organizátoři našli příjemce výtěžku z akce Běh Dobrého Draka 2020 hned se se pustili do práce, aby měli oproti loňskému roku, kdy se většina věcí řešila za pochodu a na koleni, náskok. Jenže pak přišel nešťastný březen a s ním coronavirus a celoevropský „lockdown“. Co teď? Akci tedy přesunuli na jiný termín… Kalendáře všech organizátorů byly už dosti plné, ale kdo hledá najde: 10. 10. 2020 – krásné datum, to musí být šťastné!

Domluvení partneři ale nevěděli, jestli nás budou moci podpořit, takže v září musely začít veškeré titěrné práce znovu. Někdo akci chtěl a mohl podporovat dál, jiní nemohli, musely být hledány náhrady. A když už to bylo celé vyřešené, přišel říjen a další coronavirová opatření: snížení účastníků na hromadných akcích na 50, později na 20. Muselo být vyřešeno, jestli ano, či ne a pokud ano, tak jak. Ty, co měli zajišťovat doprovodný program museli být odvoláni a akci musela být pojata trochu jinak…

Nastal den „D“

V týdnu před akcí omezení proti šíření coronaviru zase přitvrdila a muselo se trochu improvizovat. Organizátoři rozhodli, že start nebude hromadný, ale průběžný: přijdeš, prezentuješ se, dostaneš číslo a běžíš. Trutnovští i přespolní, co se chtěli proběhnout či projít na čerstvém vzduchu a přispět na dobrou věc opravdu přicházeli postupně a zase postupně odcházeli, všichni respektovali apely a prosby organizátorů o dodržování nařízených pravidel. Čas, kdy si každý mohl vyzvednout své startovní číslo byl od 9:00 do 12:00.

Ačkoliv počasí nebylo úplně sluníčkové a během dopoledne i zapršelo, vystřídalo se v sobotu 10. 10. 2020 na trutnovském letišti ve Volanově postupně na 170 běžců! Akci si samozřejmě nemohla nechat ujít rodina Kašparových, vč. Lucinky. Bratr Lukáš si 10km trati doběhl pro 6. místo, rodiče s Lucinkou absolvovali 6km trasu. Oproti loňskému roku dorazilo nejen víc účastníků, ale také běžci byli lépe připraveni, a tak mohlo víc startujících vyrazit i na delší trasy, než jen na 6 km. Startovné bylo stanoveno na 150 Kč, které registrovaní mohli platit předem na transparentní účet (2501752875/2010), který pro Lucinku byl zřízen. Platba na místě byla též možná, kasičky se v průběhu dopoledne poměrně hodně zaplnily. A i příchozích plateb na transparentní účet přibylo v posledním měsíci opravdu hodně.

„Moc nás mrzí, že jsme nemohli uspořádat dětské závody, ale vzhledem k situaci, bychom nebyli schopni zajistit je v regulích vládních nařízení. Děti mohly vyrazit na 6km trasu s rodiči.“

Protože i vyhlášení výsledků proběhne později bez diváků, jen v minimálním počtu dotčených osob, byly pro každého běžce připraveny dřevěné účastnické medaile. Nakonec se pro Lucinku podařilo překročit magickou stotisícovou hranici!!! Transparentní účet ještě uzavřený není a do konce roku 2020 je možné na něj přispívat. Kam se suma vyšplhá? Loni se pro Ivetu vybralo úžasných 50 000 Kč, s dvojnásobkem ale rozhodně nikdo nepočítal, navíc v této složité době! Trutnováci, a nejen oni, jsou opravdu úžasní, děkujeme!

Pozitivní ohlasy na značení tratí? Bodejť by ne, nejen, že byly poctivě označeny už den předem, ale ještě byly ráno zkontrolovány a poznačeny pod dohledem profesionála, pro nějž je značení tratí de facto denním chlebem – děkujeme moc Venouši!

V zázemí letiště na závodníky i příchozí čekalo drobné domácí občerstvení s hygienickými pravidly a čaj s ionťákem. Loňský báječný guláš i buchtičky se šodó jsme museli díky covidové situaci zrušit.

Ale snad nikdo z účastněných nepřišel kvůli guláši ani kvůli časovým rekordům. Podle úžasných ohlasů na facebooku akce všichni přišli podpořit dobrou věc, děkujeme!!

Běh Dobrého Draka chce žít dál, chce být pravidelnou akcí a každý rok by chtěl obdařit jiného příjemce. Paní Iveta byla v roce 2020 součástí dračího týmu a na letišti předala Lucince pomyslnou štafetu! Ale komu bychom měli předávat výtěžek roku 2021? Máte nějaký tip? Máte v okolí člověka, který potřebuje podpořit, pomoci v těžké životní situaci, kterému bychom mohli společnými silami pomoci splnit sen? ANO?! Tak nám napište jeho příběh!

www.behdobrehodraka.cz/navrh-dalsiho-prijemce

Martina Chrástková