Chtěli jsme zachovat před dvěma lety nastavený dubnový termín akce letos to připadalo na 24. dubna, avšak vzhledem k neutěšenému vývoji pandemické situace jsme bohužel nuceni akci přesunout. Loni byl start průběžný, program kromě vlastního běhu nebyl žádný. Přišla spousta lidí a vybralo se neskutečných 105 tisíc Kč pro Lucinku Kašparovou. Ale letos bychom chtěli, aby mohl být alespoň nějaký doprovodný program, aby mohly sportovat i děti a my si užili pěkný den.

A jaký tedy bude nově stanovený termín pro Běh Dobrého Draka 2021 pro Amálku? Rodiče Amálky vyjádřili přání, že by bylo hezké akci uskutečnit v den Amálčiných narozenin, což letos připadá na sobotu 12. června! Takže si zapište do kalendářů nový termín.

Registrace do závodu běží a stále bude otevřená. Po tom, co se běžec zaregistruje, měl by uhradit „startovné“ ve výší min. 150 Kč (horní limita není určena) na transparentní účet, který je zřízený jen a pouze pro Amálku: 2801943227/2010. Zda platba dorazila si pak každý může zkontrolovat na: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801943227. K 23. březnu 2021 se na účtu nasbíralo více než 33 000 Kč, což je parádní a my věříme, že se v červnu dostaneme na podobnou částku, jaká byla vybrána pro Lucinku v roce 2020!

Jsme opravdu moc rádi, že i v této době je okolo nás spousta úžasných lidí, kteří chtějí pomoci druhému. Firmy jsou v této době opatrnější, proto bychom chtěli moc poděkovat všem, partnerům, kteří nás v tom nenechali samotné a snaží se nám vypomoci i nyní! Děkujeme všem!

Těšíme se na každého účastníka anebo pomocníka 12. června na Letišti v Trutnově!

