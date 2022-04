„Po třech letech běhů pro holky, konečně kluk“, těší se z letošního příjemce vybraného finančního obnosu organizátor Petr Syrovátka. „Vybrat příjemce, resp. ho najít není vůbec jednoduché, pokud člověk nemá osobní kontakty, tak díky GDPR a podobným předpisům se velmi těžko dostává k informacím, kdo potřebuje pomoc. Ale za ty tři úspěšné roky jsme už v Trutnově vybudovali o akci povědomí a lidé už pomalu přichází na to, že oni sami nám mohou přes web či jiné komunikační kanály navrhnout adepta na pomoc. A také je skvělé, že i místní firmy se samy ozývají a chtějí nám pomoci! Za což jim neskutečně děkujeme!“ dodává Martina Chrástková, členka organizačního týmu.

A s jakým cílem se letos poběží? Vybrat penízky pro devítiletého Jáchyma, který miluje život, rozdává radost okolo sebe a neustále se učí a posouvá ve svých dovednostech! Jáchym se narodil se vzácným genetickým poškozením své DNA, to mu ale nebrání v tom, aby neustále objevoval krásy tohoto světa, a navíc v něm dřímá veliký duch… Jáchymovi nejvíce pomáhají dlouhodobé pobyty v Lázních Klimkovice, bohužel však pojišťovna uhradí jen opravdový zlomek toho, co Jáchym potřebuje. Budeme tedy rádi, když dorazíte 21.5. na Letiště v Trutnově, proběhnete se po lese, dáte si dobrou baštu, která bude připravená, poslechnete si hudbu od kluků z Grepy a společně si užijeme hezký sportovní den pro dobrou věc – pro Jáchymovy „výlety“ do Klimkovic!

Registrace na závod na webu akce běží www.behdobrehodraka.cz/registrace podobně, jako příspěvky je možné posílat na transparentní účet zřízení přímo pro Jáchyma 2302065650/2010, kam by měl každý zaregistrovaný poslat svůj registrační poplatek ve výši minimálně 150 Kč. Když pošlete víc, budeme jen rádi!

Pro všechny informace sledujte web www.behdobrehodraka.cz nebo sociální sítě Facebook (@BehDobrehoDraka) či Instagram (@behdobrehodraka)!

Děkujeme, že pomáháte!

Tým Běhu Dobrého Draka