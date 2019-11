To, že se k němu přihlásila známá osobnost a internetový "idol" dětí, je jen dobře, protože jeho slova by mohla na dnešní mládež, žijící ve virtuální realitě, zapůsobit mnohem více a účinněji než jejich vlastní rodiče a učitelé, na jejichž zákazy a neustálé poučování (i když jistě dobře míněné) jsou dnešní děti často alergické a už z principu je odmítají. Akce samotná proběhla v městské sportovní hale a zúčastnilo se jí více než 200 žáků naší školy.

Bohužel z kapacitních a organizačních důvodů nebylo možno na akci vzít více dětí, hlavně těch menších. Kromě přednášky Jirky a Julky se mohli žáci ptát na to, co je zajímalo. Na závěr proběhla autogramiáda, selfíčka s Jirkou a společné focení tříd. Akci natáčela i místní kabelová televize a pro Krkonošský deník pořizoval fotodokumentaci náš bývalý úspěšný žák J. Jenšovský. Přemýšlíme o tom, koho pozvat příště, aby překonal Jirku. Snad jen Jarda Jágr by to dokázal… Tak uvidíme. Vedení školy.