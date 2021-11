Autor i vydavatel, Jan Kříž, pozvali kmotry publikace, hudebníka Jiřího Stivína, herce Václava Knopa, historika profesora Miroslava Vávru i padesátku místních občanů. „Nemohu pozvat celou vesnici, ale jsou tu všichni ti, kteří mi přispěli fotografiemi, radou i vzpomínkami,“ sdělil v úvodu Burjánek, který vysvětlil roční zpoždění vzniklé koronavirovou epidemií. „Z celé knížky je hlavně cítit to pravé přepeřáctví, co jí nemůže dát nikdo jiný než ten, kdo má v obci trvalé kořeny,“ uvedl starosta Luděk Sajdl.

„Byly tři důvody, proč jsem se k napsání odhodlal. První, že o Přepeřích ještě žádná knížka nevyšla, druhý, že jsem si už v práci v novinách osondoval to, že čtenáře tématika rodných míst velice zajímá a třetím byla dávka nostalgie nad tím, že to, co bylo pro naši generaci typické, už dávno pominulo. Například to, že jsme se tu všichni dobře znali, ale dnes už se málem neznáme, míjíme se a nepozdravíme ani se svými nejbližšími sousedy,“ řekl pro Deník jeho dlouholetý redaktor Burjánek.

Důležitost lokálních autorů vysvětlil i profesor Vávra. Z historie připomenul literáty A. Marka, B. Kaminského, J. Dlaska, J. Knoba, i jiné, jimiž kraj Českého ráje vždy oplýval. „Nešlo vždy o literární skvosty, ale svým pracím vdechli atmosféru života lidí zdejšího kraje, kterou nikdo cizí tak věrně zachytit nedokázal,“ uvedl. T

Otakar Grund