Ve středu 11. května tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách vyrazí do ulic nabízet kytičky a letáčky. Minimální příspěvek za jednu kytičku činí 20 korun. Náš spolek organizuje již po mnoho let tuto charitativní sbírku i v Trutnově, kde se jí úspěšně účastní několik středních škol. Přímo na náměstí v Náchodě najdete v tento den od 9 do 18 hodin stánek Ligy proti rakovině Náchod, kde bude také možné zakoupit symbolické kytičky. Pokud lidé „svého“ dobrovolníka nepotkají, mohou podpořit aktivity Ligy proti rakovině i na dálku. Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.

V loňském roce se v našem regionu zapojilo do sbírky 32 skupin dobrovolníků, z toho 12 středních škol. Náchodská Liga proti rakovině dosáhla historicky nejlepšího výsledku a v počtu prodaných kytiček s výsledkem 12 833 kusů se s velkým náskokem nečekaně ocitla na 1. místě v celé České republice! Proto pevně doufáme, že i tentokrát se jako každoročně budeme moci spolehnout na podporu a vstřícný přístup veřejnosti!

Renata Lelková, Liga proti rakovině Náchod

Český den proti rakovině.Zdroj: archiv Ligy proti rakovině Náchod