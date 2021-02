Neprožila jsem dětství v horské chalupě, to bohužel nezměním, pocházím z pražského činžáku. Ano. Jsem tedy možná tou pro horaly obtížnou „lufťačkou“, která jezdí ráda do hor. Nicméně mám velkou úctu a obdiv k horám a lidem, kteří na horách žijí a podnikají. Ráda bych jim pomohla.

Jednou z cest je, že se rozjedu spolu s mnoha lidmi z Prahy v respirátoru a bezpečně na vleku a budeme v tom společně při sobě. Nadechnu se spolu s dalšími lyžaři čerstvého vzduchu a protáhnu tělo, potěším duši pohledem do zasněžených korun stromů z vleku, koupím si čaj a něco dobrého u okénka, pokud budou zavřené restaurace. A brzo i oběd v milé hospodě, jakmile to situace umožní. Pomohu ráda výhledově i jinak, účty krachujících horských chat a restaurací o pomoc volají, ale toto je první cesta. Potřebujeme ji my i vy. Pojďme si věřit, že to spolu zodpovědně zvládneme.

Zodpovědní lyžaři

Nepatřím rozhodně k těm, kteří by nějak zlehčovali epidemiologická opatření a byla jsem připravená se jim naprosto podřídit s rodinou i přáteli po celou zimní sezónu.. V prosinci se vleky rozjely. Dle dostupných informací se lyžaři chovali velmi zodpovědně. Epidemiologická situace se v lednu nezlepšovala, očekávala jsem proto ruku v ruce vládní zpřísnění režimu v provozu vleků (lanovek) a povinnost nošení respirátoru FFP2 jako je tomu například v Rakousku.



Věřím, že by lyžaři u nás stejně jako například v Rakousku přijali další přísná opatření zodpovědně a disciplinovaně se jim podřídili, aby mohly alespoň vleky nadále fungovat v době uzavření hotelů a restaurací. Pokud by někdo opatření nedodržoval, byl by pochopitelně vykázán. Nejsme všichni jako národ nezodpovědní, jak se o nás v zahraničí často píše, když nám jde o něco smysluplného a vidíme smysl spojený se světlem na konci tunelu. Stačilo by v pravý čas posílit opatření, dohled nad provozem a kopírovat přísné zahraniční modely fungování skiareálů. Věřila jsem, že se tudy bude ubírat cesta. Náznaky těchto řešení z vládních kruhů zazněly, nikdo už však nedotáhl do konce jejich realizaci a nenesl za provoz vleků v tomto režimu zodpovědnost.

Prospěšný pobyt na horách

Čekala jsem také, že se významní čeští imunologové vyjádří k tomu, jak prospěšný je pobyt na horách pro posílení imunity dětí, oslabených osob v rekonvalescenci apod. Předpokládala jsem, že se začnou hledat cesty, jak dětem o jarních prázdninách možnost sportu zajistit (alespoň jednodenního pobytu bez ubytování) s ohledem na to, jak krásný je letos sníh. Aby děti mohly oprášit lyže, odreagovat se pohybem při sjezdu místo vysedávání u kláves počítačů a posílit významně imunitu na horách, bylo na místě zpřísnit bezpečnost provozu vleků.. Dětští psychologové již dlouho bijí na poplach, jak depresivně působí zejména na děti z Prahy a velkých měst několikaměsíční uzavření v bytech bez možnosti odjet z města, ideálně do hor.

Místo zásadně zpřísněného organizovaného režimu, který mnozí z nás očekávali, zavládly další restrikce. Posléze následovalo vzhledem k závažnosti epidemiologické situace to nejsmutnější - zavření skiareálů. Chaos s tím spojený. byl ve finále v mnohem riskantnější, než by bylo řízené lyžování, jak se mnoho odborníků již vyjádřilo. Počty nakažených se však po uzavření skiareálů v zasažeých krajích nesnížily. Lidé přestali vidět naději, z prohlubující a dlouhodobé frustrace všemožně obcházeli nařízení a ignorovali biče, které na ně dopadaly. Situace se nezlepšila. A nyní po všech těch bičích spadla ještě klec a uzavřela hory.

Blíží se ještě šance, že se její vrátka podaří otevřít v podobě turniketů vleků? Příroda nám s bohatou nadílkou letos přála, aby se to ještě stihlo. Jsme na jedné lodi, jak již zaznělo výše. Za sebe slibuji absolutní respekt ke všem přísným opatřením, která budou skiareály vyžadovat, a věřím, že v tom všichni lyžaři budou naprosto jednotní. To vše je reálné pouze za předpokladu, že v daném místě skiareálu (vleku) bude jeho provoz po epidemiologické stránce možno obnovit, k čemuž by se měly vyjádřit především hygienické stanice.



Jana Hanšpachová, Praha