Pomozte prožít radostnější svátky dětem z nemajetných rodin a zapojte se do akce Krabice od bot. Sběrné místo je také v Žacléři.

Krabice od bot. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Zabalte pěkné dárky, které by i vám udělaly radost, do krabice od bot nebo jiné pevné krabice podobné velikosti, použijte i vhodný vánoční papír a napište na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určená. Sbírka trvá do 6. prosince. Postaráme se, aby se vaše krabice dostala k dítěti z chudé rodiny. V našem případě je sběrným místem Městský úřad Žacléř (sociální odbor, S. Římanová) vždy v pondělí a středy 8 - 10 a 14 - 17 hodin. Dárky můžete přinést také druhou adventní neděli 6. prosince od 17 do 19 hodin na náměstí k vánočnímu stromu.