ODPOLEDNÍ PROGRAM Odpoledne zahájí závod dorostenců, dorostenek a žen na laně 4,5 metru. Přislíbenu máme účast dvou nejlepších žen v letošním žebříčku a to Jany Hurdálkové z Náchoda a několikanásobné Mistryně republiky a české rekordmanky Veroniky Szaboové z Poděbrad. A hned potom ke svému závodu nastoupí muži. Zde máme přislíbenu účast světového rekordmana ve šplhu na 14ti metrovém laně Martina Vacka a řady dalších špičkových šplhačů.

DOPOLEDNÍ PROGRAM Velká cena začne závody dětí ve šplhu na tyči. Mladší děti šplhají 3m, starší děti 4,5. Potom se přejde k lanům a bude se šplhat rovněž do výšek 3 a 4,5 metrů. Na laně se bude šplhat takzvaně "bez přírazu", což znamená bez použití nohou. Zde si bude moci vyzkoušet šplh i příchozí veřejnost. Před závodem bude dostatek času si to vyzkoušet. Děti, které dokáží vyšplhat na lano dlouhé 4,5 m se mohou kvalifikovat na Mistrovství republiky, které se letos uskuteční v listopadu v Brně. (kvalifikační časy ještě nebyly definitivně stanoveny) Následovat bude vyhlášení výsledků prvních závodů, zasazení lípy k poctě našeho prvního olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka, který svoji medaili vybojoval právě ve šplhu. Zasazování lípy bude přítomen i syn Bedřicha Šupčíka. Dopolední program bude ukončen losováním atraktivních cen pro všechny dětské závodníky.

/FOTO, VIDEO/ V neděli 3. října se ve Sportovní hale Strž ve Dvoře Králové nad Labem uskuteční první ročník závodů Velká cena Podkrkonoší ve šplhu na tyči a na laně. Velká cena je zároveň kvalifikačním závodem pro Mistrovství republiky. A to v dětských, dorosteneckých a dospělých kategoriích.

