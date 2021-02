Rozhodli jsme se nepřerušovat již poměrně dlouhou tradici skialp závodu v Rokytnici nad Jizerou a přeci jenom 21. ročník uspořádat. I když nebude mít obrázek opravdového závodu, ani nebude zařazen do Českého poháru ve skialpinismu 2021. Jsme především srdcaři a celý podnik se snažíme dělat hlavně ke spokojenosti vás závodníků a skialpující veřejnosti! Protože trend „skialpů“ zažívá v našich končinách boom, zaměřili jsme se při organizaci v posledních letech především na veřejnost.

Letošní ročník bude vlastně taková procházka po zasněžených končinách západních Krkonoš. Trasy jsme vytvořili tři a vybere si jak zkušený matador, tak i nováček na pásech. Po registraci a platbě startovného si „závodník“ celou trasu projde, změří čas a zaznamená trať na svém zařízení sám. Nám, coby pořadateli, odešle z klidu a tepla domova soubor GPX. Tento soubor mu vytvoří libovolné záznamové zařízení (hodinky, aplikace v mobilním telefonu, přístroj GPS), které musí mít během „závodu“ zapnuté. My poté vytvoříme, a na internetu a sociálních sítích zveřejníme, „výsledkovou listinu“. Věříme, že celý podnik proběhne v duchu Fair play! Pro závodníky máme jako každoročně připraven originální dárek. Prosíme všechny, kteří by si rádi prošli některou z tratí, aby se nejdříve zastavili na registraci a uhradili startovné. Příprava takového „závodu“ nás stojí nemalé úsilí. Důkazem řádné registrace bude startovní číslo připevněné na batohu. V opačném případě riskujete nepříjemné napomenutí traťových komisařů, kteří se budou po oba dva dny pohybovat po tratích. Děkujeme.

Přihlášení do závodu: Nejlépe předem přes webový formulář na www.krakonos.cz. Přihlášení bude možné i na místě.

Registrace do závodu: Sobota 30. 1. 2021 od 8,00 do 15,00 hodin; neděle 31. 1. 2021 od 8,00 do 12,00 hodin.

Chata Akuma – přes okénko (https://mapy.cz/s/muzasudefo). Zde bude možnost i občerstvení.

Čas otevření registrace je zároveň i čas otevření tratí.

Startovné: Úhrada při registraci - 300 Kč.

Start závodu: U restaurace Kokrháč (https://mapy.cz/s/regobagujo).

Cíl závodu: U restaurace Kokrháč (https://mapy.cz/s/regobagujo).



Tratě a kategorie: Vlčí trať (https://mapy.cz/s/hogudubelo)

1. Ženy do 40 let; 2. Ženy nad 40 let; 3. Muži do 40 let; 4. Muži nad 40 let

Červená startovní čísla.

Huťská trať (https://mapy.cz/s/danabuduhe)

1. Mládež ženy do 18 let; 2. Mládež muži do 18 let; 3. Ženy do 40 let; 4. Ženy nad 40 let; 5. Muži do 40 let; 6. Muži nad 40 let

Modrá startovní čísla.

Budařská trať (https://mapy.cz/s/cekujejatu)

1. Mládež ženy do 18 let; 2. Mládež muži do 18 let; 3. Ženy do 40 let; 4. Ženy nad 40 let; 5. Muži do 40 let; 6. Muži nad 40 let

Bílá startovní čísla



Značení tratí: Červené praporky značí sjezd, zelené praporky značí výstup. Zkřížené praporky značí změnu pohybu (výstup X sjezd). Na důležitých křižovatkách budou umístěné směrové šipky. Červená šipka značí Vlčí trasu, modrá šipka značí Huťskou trasu, bílá šipka značí Budařskou trasu. Doporučujeme si tratě nastudovat předem, popř. zanést do vhodného zařízení k orientaci v přírodě. Na tratích se budou po oba dva dny pohybovat traťoví komisaři, kteří budou značení průběžně opravovat.

Doporučené vybavení: Skialpinistické lyže, dva páry stoupacích pásů, přilba, lékárnička, batoh s náhradním oblečením.

Záznam trasy: Jakákoliv aplikace nebo zařízení zaznamenávající GPS souřadnice a GPX formát.



Jak správně zaznamenat trasu:

1) V případě, že budete zaznamenávat svůj výkon na mobilní telefon, je možné použít libovolnou aplikaci, která měří čas a zaznamenává trasu. Jednou z možností je např. aplikace Relive (viz dále). Důležité je přístroj před „závodem“ nabít na 100 %.

2) Na začátku tratě si zapněte své záznamové zařízení, vyčkejte dostatečně dlouho, než přístroj načte GPS souřadnice. Poté se ujistěte, že zařízení funguje a polohu zaznamenává. Až poté zmáčkněte start.

3) Zařízení pokud možno nechte na svrchní vrstvě svého vybavení. Eliminujete tím chyby při zaznamenávání Vašeho pohybu po trati. V případě záznamu Vašeho výkonu na mobilní telefon, doporučujeme používat sportovní pouzdra na paži nebo umístit mobilní telefon do horní kapsy batohu.

4) V případě, že chcete mít jistotu záznamu svého výkonu, můžete používat dvě nezávislá záznamová zařízení. Např. hodinky a mobilní telefon.

5) Při pohybu po trati nepozastavujte měření. Nepoužívejte ani funkci Auto pauza.

6) Při průchodu cílem zastavte měření a uložte jej! Je možné, že k uložení trasy budou některé aplikace vyžadovat internetové připojení. V případě potřeby bude možnost wifi připojení v prostoru registrace.

7) Do neděle 31. 1. 2021 do 24:00 nám zašlete záznam o svém výkonu na e-mailovou adresu: alpin.club@seznam.cz. Tento soubor požadujeme ve formátu GPX.

SOS telefon: Horská služba Rokytnice nad Jizerou - +420 602 167 470, popř. +420 1210

Info: Web: www.krakonos.cz; FB: @o.dreveneho.krakonose

Organizační tým: Ondra Metelka, Bronislav Patočka, Honza Doubek.

Těšíme se na viděnou na svahu!

tým „ODK“