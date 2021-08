„Staletí mlčící tok řeky Jizery sleduje naše životy i životy našich předků. Je tedy na nás, abychom je zaznamenali a dali jim tak nějakou podobu pro budoucí generace…“ řekli si patrně dva přepeřští rodáci Mgr. Vladimír Burjánek a prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. Dr.h.c.

Co dala i vzala Jizera aneb Paleta laskavých přepeřských obrázků. | Foto: archiv Otakara Grunda

„Každej sme vodněkud“, řekl tehdy klasik českého humoru a myslel tím bezpochyby rodáctví. Tedy rodáctví pravé, slavné a se vším všudy. Slavní rodáci tak proslavili Prahu, Brno, Zlín, ale i Litomyšl, Hukvaldy či Kolín, ale zkuste vrýt do paměti dalším pokolením obraz nějaké vesničky, například Přepeř; takového územního apendixu mnohem známějšího Turnova. A přece! Tedy, říkám rovnou, není to úkol pro každého. Předně to musí být člověk s dobrým pozorovacím talentem, neméně dobře vládnoucí perem, s pamětí, no nezastírejme si, komu už léty neslouží jako zamlada, a pak hlavně „pravý rodák“. Člověk takový, který je bytostně srostlý s místem svého dětství, spojený pupeční šňůrou pokolení svých předků, kteří tu v jeho místě zanechali svoji i dodnes viditelnou stopu.