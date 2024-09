Akce proběhne od 17 do 22 hodin. Budou se číst současní evropští autoři, a to na osmi místech po Trutnově: Antikvariát Trutnov, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Městská knihovna, Česká lesnická akademie, fara Českobratrské církve evangelické, Café bar Poshta420, Most k životu a Ateliér Roberta Fürbachera.

Bude se číst vždy v celou a půl - stejná ukázka a záleží na divákovi jak zvolí trasu. Interprety jsou Jan Tuna, Anna Veselá, Adam Horký, Adéla Pellarová, Petr Vrběcký, Julie Melicharová, Lucie Dlabolová a Alena Rodrová.

close zoom_in Noc literatury v Trutnově.

Celá akce se pořádá ve spolupráci s organizací Tichý svět (organizace pro neslyšící), která ještě před zahájením akci bude mít tři přednášky na téma Neslyšící a literatura, a to v 10, 11 a 15 hodin, určené jak pro děti 2. ročníků, tak pro širokou veřejnost.

Do znakového jazyka budou tlumočená představení v 17 hodin v muzeu, v 18 v knihovně a v 19 v lesnické akademii. Celá akce včetně přednášek je zdarma.

Další informace jsou na webu Noc literatury v Trutnově nebo na Facebooku.

Přijďte, těšíme se na Vás!

Jiří Kuťák

Antikvariát Trutnov