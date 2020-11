Dotkněte se horkých paprsků rovníkového slunce, projíždějte se rozlehlou savanou. Společně s hlavními hrdiny poznávejte černý kontinent plný protikladů a tajemného voodoo. Svět šamanů a čarodějů. Svět, kde se stále věří v sílu kouzel.

To vše přináší novinka v podobě dechberoucího příběhu Hvězdy nad Afrikou. Čtenářky a čtenáři si mohou e-povídku stáhnout zdarma na mých webových stránkách www.hindrakova.cz.

Neváhejte a začtěte se i vy do příběhu nešťastně vdané lékařky Veroniky, která se po letech rozhodne splnit si svůj sen a společně s dalšími zdravotníky odlétá pomáhat do české nemocnice v subsaharské Keni. Bude to tam takové, jaké si představovala? Nebo ji pobyt v Keni připraví o veškeré iluze? Podaří se jí tam najít i lásku? Odpověď na vás čeká v příběhu Hvězdy nad Afrikou.

Hana Hindráková