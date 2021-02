/FOTOGALERIE/ Jak se u nás žije? Naše malé podhorské městečko je sevřené kopci, kterými se prodírá řeka Úpa. Obklopené lesy a loukami. Z vršků jsou nádherné výhledy na Jestřebí hory a Odolov. Při dobré viditelnosti jsou vidět Černá hora, Luční hora a naše nejvyšší hora Sněžka.

Foto: Jan Bartoš

Zdroj: DeníkJsem člověk, který miluje přírodu. Nedokážu si představit žít ve velkoměstě. Ráno se probudit pohledem do oken protějšího domu mi připadá deprimující. Bydlím v úpickém paneláku. Každý den se dívám do stráně. Na jaře pučí světle zelené lístky, v létě se vlní sytá zeleň. Podzim stráň zabarví od tmavě zelené přes hnědou až do fialové. V zimně sleduji, jak sníh schová stráň pod bílou peřinu.