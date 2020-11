Předškoláci vyrobili tři stovky dárků, vzkazů nebo obrázků. Pořadatelé z Místní akční skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory předali zdravotníkům v první linii také poukazy na nákup dobrot v trutnovské Cukrárně a kavárně Promenáda.



Vedení Oblastní nemocnice v Trutnově akci přivítalo. „Tlak na naše zdravotníky je velký a takováto forma podpory je pro ně velmi příjemná a vítaná. Uvědomí si, že v tom boji nejsou úplně sami. Až se situace uklidní, rádi bychom do školek zapojených do projektu zajeli, poděkovali osobně a věříme, že bude také prostor si o všem popovídat,“ těší se na setkání s předškoláky ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka. Třeba v Havlovicích se do tvoření pro lékaře, sestřičky a další zdravotnický personál zapojilo dvacet malých umělců. „Reakce dětí jsou přirozené, často neočekávané. Sedli jsme si do kroužku, kolem sebe dali vyrobené dárečky pro zdravotníky a povídali si o aktuální situaci. Některé děti se s touto nemocí setkaly v rodině, samy v sobě to prožívají. Mě to úplně dostalo, čím jsem starší, tím víc tyto věci prožívám,“ přiznala Yvona Friebelová, ředitelka havlovické Mateřské školy Hastrmánek. Velký kus práce odvedli také šikovní předškoláci v Žacléři.



„U nás se do akce zapojilo asi třicet dětí, tvořily s nadšením a radostí. Přišly s tím, že chtějí něco vyrobit i pro policii nebo vojáky, protože taky pomáhají. S dětmi o aktuální situaci mluvíme, mají přehled, doma sledují zprávy nebo mají informace od rodičů. Vědí třeba, že koronavirus měl i vicepremiér Jan Hamáček. Na procházce se zasmály příjmení tohoto politika, přišlo jim humorné,“ prozradila s úsměvem Jana Nagyová, ředitelka Mateřské školy v Žacléři.

Do akce na podporu obětavých bojovníků s pandemií se aktivně zapojily také školky v Trutnově, Úpici, Suchovršicích, Rtyni v Podkrkonoší, Batňovicích, Dolní Olešnici či Chvalči. „Jsem nadšený z atmosféry, kterou vytvořily učitelky s dětmi z mateřských škol z Trutnovska při výrobě dárků pro naše zdravotníky v první linii. Na výrobcích je znát, že byly vytvářeny s láskou a velkým obdivem. Každý z těchto kousků je originál a věřím, že v prostorách trutnovské nemocnice potěší nejen zdravotníky, ale také pacienty,“ vyzdvihl přínos předškoláků ředitel pořádající MAS Jan Balcar.

Pro spoluorganizátory akce z Cukrárny a kavárny Promenáda to nebylo první setkání s pracovníky trutnovské nemocnice. „Jednou za čas doneseme něco dobrého pro zaměstnance covidového oddělení, aby si osladili život. Toto pro nás byla další výzva, ze které jsme hodně nadšení,“ neskrývá svou spokojenost spolumajitelka Promenády Zuzana Bílková. Akce se uskutečnila v rámci projektu Místní akční plán, který se na Trutnovsku snaží přispět ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu. Aktivně se ho účastní 46 mateřských, základních, základních uměleckých nebo speciálních škol.

Petr Záliš, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.