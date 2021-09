Diakonie evangelické církve ve Dvoře Králové poskytuje služby pro seniory a podporu jejich rodinám již 30 let. K tomuto výročí proběhne Den Diakonie, který pořádá místní středisko spolu s evangelickým sborem v neděli 19. září od 9 hodin. Celý program proběhne v evangelickém kostele na náměstí Odboje v centru města.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.