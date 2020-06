Samozřejmě za předpokladu, že se situace z jara letošního roku nebude opakovat. A protože všechno zlé je pro něco dobré, těch několik týdnů, kdy soubor nemohl hrát a zkoušet, probíhala rozsáhlá rekonstrukce a modernizace jejich domovské scény, kterou je Kulturní dům ve Slané.

Za tu divadelníci vděčí obecnímu úřadu, všem zastupitelům, panu místostarostovi a paní starostce, kteří tuto akci nejen umožnili, ale také dohlíželi na její bezproblémový průběh. V současnosti je téměř dokončen hlavní sál a práce se na nějakou dobu ještě přesunou do zákulisí a šaten, které projdou první komplexní renovací od roku 1974, kdy byl dům postaven a uveden do provozu.

Členové divadelního souboru už se moc těší, až se do renovovaných prostor podívají, protože to bude znamenat také to, že už zase mohou nejen naplno využívat divadelní zázemí, ale hlavně to, že už zase mohou dělat to, co je baví, a tím je divadlo. A to snad v jejich podání baví i diváky. Ochotníci ze Slané zvou na brzké setkání na některém z jejich zájezdů, a budou rádi, když podpoříte je i pořadatele a přijdete se podívat a pobavit.

Radek Šmíd