Festival zahájí rakouské blues-punkové duo DeadBeatz, které se publiku představí v Krčmě - Starém pivovaru, a to 10. března. „Možná si je někteří budou pamatovat, protože na festivalu vystoupili již v roce 2018 a měli velký úspěch,“ říká Jana Kubcová, ředitelka Hankova domu.

Hlavní festivalový večer se bude konat 24. března v Hankově domě. „Tento večer jsme složili ze tří koncertních vystoupení. Na programu jsou tak královédvorský swingový orchestr Big Band Dvorský, dále pop-jazzová zpěvačka Diva Baara, která představí elektroswing a vlastní tvorbu, a zahraje také excelentní taneční orchestr Václava Marka, který již také na festivalu v minulosti s úspěchem vystoupil,“ podotýká Jana Kubcová.

Královédvorská tančírna, tentokrát s přídomkem swingová, je na programu 1. dubna v sále Hankova domu. O necelý týden později, 7. dubna, se návštěvníkům festivalu představí opět v Hankově domě brněnský orchestr The People, který přijede s programem nazvaným Vzpomínka na Karla Gotta a českou písničku. A 25. dubna se v Krčmě Starém pivovaru můžete těšit na koncert amerického tria Three for Silver s jejich blues & roots & americana.

Program hudebního festivalu uzavře 28. května na prknech Hankova domu Přehlídka mladých talentů. Tento program se připravuje ve spolupráci se základními uměleckými školami. O hlavní koncert se postará saxofonové kvarteto Golden Saxis ze ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí, zahraje také klarinetové kvarteto Klasa a mladí sólisté ze třídy Simony Hučíkové z královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského.

