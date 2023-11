Zrušme KRNAP! je název krátkometrážního dokumentárního filmu, který u příležitosti 60. výročí založení našeho nejstaršího národního parku natočil přírodovědec a fotograf Petr Jan Juračka se svým týmem. Slavnostní premiéra proběhla v pražském kině MAT za přítomnosti náměstka ministra životního prostředí Tomáše Tesaře, předsedy Svazku měst a obcí Jana Sobotky a dalších významných hostů.

Zrušme KRNAP! | Foto: Archiv

„Krásných dokumentů adorujících Krkonoše, mlhavá údolí a tok tetřívka je celá řada. My jsme chtěli udělat film, který by oslovil i lidi, které Krkonoše vůbec nezajímají, nebo by naopak byli nejraději, aby tam národní park vůbec nebyl,“ řekl autor 24minutového dokumentu Petr Jan Juračka.

„Tento dokument by měli učitelé promítat na všech školách. Jeho formát je skvělý. V České republice je v nejvyšším stupni ochrany přírody 1,5 % území. Myslím, že jsme dostatečně bohatá společnost a můžeme si dovolit 2–3 % území, kde nebudeme hospodařit, ale necháme přírodu být. Krkonošský národní park je místem, kde jsme se k tomu poprvé rozhodli před šedesáti lety a dnes vidíme stále víc, že to má smysl,“ reagoval po zhlédnutí filmu náměstek ministra životního prostředí, Tomáš Tesař.

„Když jsem před 20 lety přišel na setkání starostů, tak opravdu často zazníval názor, zrušme KRNAP. Dneska to už nikdo neřekne, protože vidíme, jakou důležitou práci Správa KRNAP odvádí,“ dodal Jan Sobotka, senátor, předseda Svazku měst a obcí Krkonoše a starosta města Vrchlabí.

Nový dokument potěšil i ředitele Správy KRNAP Robin Böhnisch: „Ve filmu konečně zaznívá fakt, který se pořád bojíme vyslovovat nahlas. A totiž, že národní park tu nebyl zřízen primárně pro potřebu lidí. Národní park má chránit přírodu a procesy v ní probíhající. Místní lidé se tam mají cítit dobře a být tam opravdu doma. Ale všichni ostatní by do národního parku měli přijet na návštěvu s pokorou a odjet bez toho, aby zanechali na tamní přírodě stopy.“



Film můžete zhlédnout na YouTube:

Zdroj: Youtube

„Hned první reakce veřejnosti na tento nový film jsou skvělé. Lidé neskrývají nadšení z tohoto netradičního pojetí ochranářského tématu. A čísla hovoří jasně, za první den od slavnostní premiéry jej vidělo přes 10 000 lidí, což je vynikající výsledek! Máme naději, že film ještě dlouho bude žít dál svým životem,“ dodal Böhnisch.