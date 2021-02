"Panu Karlovi byla roztroušená skleróza diagnostikována v roce 2018. Musel ze zdravotních důvodů skončit v zaměstnání. Přestože měl vstřícného zaměstnavatele, který bych ochotný jednat o navázání spolupráce v jiném režimu, práce byla pro nemocného pana Karla fyzicky příliš náročná. Od té doby je veden na úřadu práce a marně čeká na schválení invalidního důchodu. V místě bydliště se setkal s neochotou u svého praktického lékaře, který ho ve dveřích poslal pryč (bez důkladné prohlídky a vzájemného rozhovoru), že prý na invalidní důchod nárok nemá. Pokusil se vyhledat pomoc u jiného lékaře, kde mu byla přislíbena pomoc, ale i tak stále se nic nezměnilo. Pana Karla opustila přítelkyně a mají syna ve střídavé péči. Syna má velmi rád a nerad by o něj přišel. Pan Karel je už však téměř 2 roky bez finanční podpory. Nyní je v situaci, kdy již není schopen finančně zajistit ani základní lidské potřeby - nejen pro sebe, ale i pro svého syna - ošacení, strava… Psychicky je velmi vyčerpán, neví kudy kam.”

To je jen jeden z mnoha příběhů, ve kterých Domovenka hraje svoji roli. Odborná sociální poradna pro nemocné roztroušenou sklerózou a jejich pečující osoby funguje při Domově sv. Josefa díky Domovence od minulého roku. Zeptali jsme se, co může poradna v takovémto případě nabídnout?

“V první řadě vyslechneme, co klienta trápí, s čím potřebuje pomoci. U pana Karla bylo potřeba vyslechnout celý jeho příběh a zmapovat aktuální situaci, abychom mu mohli navrhnout další postup. Doporučili jsme mu kontaktovat Občanskou poradnu v místě bydliště, Okresní správu sociálního zabezpečení a především vytrvat v jednání s lékařem. Dále jsme ho spojili s naší psychoterapeutkou a fyzioterapeutkou. Samozřejmě s panem Karlem nadále zůstáváme v kontaktu, protože pro většinu klientů je nejdůležitější psychická podpora a vědomí, že na to nejsou sami”, říká Kateřina Zubrová z Odborné sociální poradny v Domově sv. Josefa.

Jaké jsou nejčastější důvody, kvůli kterým vám klienti volají?

Odborná poradna v akci - na telefonu, psychoterapeutická pomoc pacientovi a pečující rodině.Zdroj: archiv poradny“Klienti, kteří do poradny volají, se zajímají především o možnosti rehabilitace v domácím prostředí. Rehabilitace jsou jedním z nejdůležitějších faktorů pro udržení nemoci pod kontrolou. Zároveň jsou špatně dostupné, a především nejsou hrazené pojišťovnami. V současné situaci je navíc problematické absolvovat rehabilitace z důvodu možné nákazy covidem. Díky našemu týmu jsme schopni klientovi poskytnout fyzioterapeutické rady na dálku a pokud má technické vybavení na videohovor, postačí i mobilní telefon, můžeme mu poradit i se správným prováděním cvičení.” vysvětluje Mgr. Martina Kopecká, vedoucí Odborné sociální poradny, a doplňuje další důvody, proč se klienti na poradnu obracejí: “Často hledají fyzickou dopomoc v domácím prostředí, osobního asistenta či dobrovolníka, protože je mnoho věcí, které již nedokážou sami zvládnout. Ptají se také na možnosti pobytu u nás, především dlouhodobého, ale tady jsme velmi limitování počtem lůžek a počtem evidovaných žádostí.”

Takže jak Domovenka pomáhá?

Na to nám odpovídá manažer projektu, Jan Staněk: “Díky příspěvkům všech dárců na www.domovenka.cz jsme schopni financovat hodiny jednotlivých specialistů, kteří pomáhají lidem s roztroušenou sklerózou zvládnout nemoc doma. Naši terapeuti jsou k dispozici v rámci pobytové služby přímo v Domově sv. Josefa a také prostřednictvím online poradenské služby lidem v domácím prostředí. Online poradna je dostupná telefonicky od pondělí do pátku 8-15 hodin a na e-mailu i mimo tuto dobu. Připravujeme i video platformu uzpůsobenou pro jednoduché propojení se s hendikepovaným. Na telefonní číslo 491 610 620 může zavolat každý, kdo má roztroušenou sklerózu, nebo každý, kdo pečuje o nemocného s touto nemocí. Primárně se specializujeme na klienty v pokročilejším stadiu nemoci, pro které v současném systému prakticky neexistuje adekvátní služba. Snažíme se poskytnout maximální podporu a poradenství tak, aby na to nebyli sami.”

Domov svatého Josefa svými pobytovými službami i odbornou poradnou dlouhodobě usiluje o lepší život lidí s roztroušenou sklerózou. V letošním roce oslaví již 20 let od svého založení. Více informací naleznete na webu www.domovsvatehojosefa.cz.

Kateřina Fürbacherová