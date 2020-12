Karel Voříšek však na jevišti rozjel moderátorský koncert, finalisté absolvovali například rozhovor se známou osobností, přehlídku ve spodním prádle a plavkách i přehlídku v oblecích. To vše za vydatné podpory krásných tanečnic z Czech Cabaret Show a účinkujících zpěváků Ivany Jirešové, Petra Pechy, Natálie Grossové, Pavla Šporcla, Michaely Noskové, Terezy Mátlové a Pavla Trávníčka. Bavil se každý.

V porotě zasedli například Kateřina Macháčková, Monika Trávníčková, Pavel Trávníček, Regina Řandová, Jiří Krampol, Zuzana Bubílková, Michaela Dolinová, starosta města Náchod Jan Birke a další významné osobnosti kulturního, společenského a politického života.

Mezi finalisty byli i dva urostlí muži z Královéhradeckého kraje, a to Vlastimil Kalášek z Hradce Králové a Josef Dittrich z Broumova. Titul Muž roku 2020 získal devětadvacetiletý policista David Kremeň (na snímku) z města Miroslav. Ten si odnesl i vedlejší cenu Muž roku Sympatie Optika Slavíková.

„Jsem hodně překvapený a dojatý. Věřil jsem si, ale i ostatní kluci mají obrovské charisma. Doma mi drželi palce, škoda, že tu nemohli být se mnou. Velitel a kolegové v práci mě hodně podporovali a vlastně to byli oni, kdo mě do soutěže vyhecovali. Dojmy budu dlouho vstřebávat, ale je mi jasné, že se hned vrátit ke své práci policisty,“ řekl bezprostředně po vyhlášení novopečený Muž roku David Kremeň, kterého čeká zájezd do Tuniska a po republice bude půl roku jezdit novým Peuegotem 2008.

„Je to pro mne pocta, lepší než jsem čekal, 2. místo je hodně moc dobrý. Nakoupil jsem si čokoládu a také půjdu s kamarády do restaurace. Těším, se až se najím,“ usmíval se 2. Muž roku David Strnad a jako závodní potápěč si slíbil: „Ještě o víkendu se půjdu potápět. Těším se pod led.“

Třetího Muže roku roku Kryštofa Nováka po gratulacích zdobily na tváři třpytky, které mu tam zanechala přítelkyně, tanečnice Felicita Prokešová z Czech Cabaret Show. „Já jsem do soutěže šel, že pro mne umístění nehraje roli. Chtěl jsem si to užít. Já už vyhrál na soustředění Muže roku v Šanově, kde jsem si našel Felicitu, která tady v Náchodě celý večer vystupovala. Je na mne pyšná a tady to byla moje největší opora. Zítra už zase budu makat ve fitku, protože tam domluvené tréninky.“

Po skončení finále spadl prezidentovi soutěže Davidu Novotnému obrovský kámen ze srdce. „Jsem rád, že to mám za sebou. Byl to nejpodivnější ročník, jaký jsem kdy zažil. Změny termínů, zajistit hygienické podmínky a potřeby tak, aby vyhovovaly nastaveným podmínkám. Bylo to hodně práce a zařizování. Ale lidé i finalisté se bavili a na příští rok i s diváky v sále se těším.“ Diváci, kteří nemohli přijít do Náchoda, mohli záznam sledovat v médiích.

Milena Hermanová