„K přípravě cyklovýletu se snažíme přistupovat poctivě a s úctou k člověku, v jehož jméně se celá akce koná. Držíme se jeho hesla Láska k člověku, to je jediná správná cesta a kromě té žádné není,“ řekla hlavní pořadatelka a dodala: „Vážíme si podpory obce pana starosty, díky níž nemusíme shánět sponzory.“ Poděkování též patří valteřickým hasičům za zapůjčení stanu, kuchařkám ŠJ za výborné koláče a J. Dejmkovi za zhotovení upomínkového předmětu na 3D tiskárně. Příští rok bude půlkulaté výročí, tak se již dnes pořadatelé zaobírají myšlenkou, co připravit. Určitě bude stát za to do Horní Branné dorazit i příští rok.

Andrea Horáková

