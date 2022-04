Turnaj v Lubawce tvořily jak soutěže v kumite, tedy v zápasech, tak také v kata – tedy soutěži o co nejpřesnější provedení konkrétních předepsaných karatistických úderů, bloků a kopů. Vrchlabští a rudničtí sportovci uspěli především v zápasech. Adéla Tošovská z Vrchlabí získala třetí místo a bronzovou medaili v kategorii kadetek (10 – 11 let) do 35 kg. Ve stejné věkové kategorii kadetů bral bronz i Jakub Runštuk z Rudníka (váhová kategorie nad 40 kg). Až do úspěšně vybojovaného finále se dostal v kategorii mladších juniorů (14 – 15 let) do 55 kg vrchlabský Antonín Kašpar, který si tak domů odvezl medaili zlatou a pohár pro vítěze turnaje.