Až do konce letních prázdnin muzejníci pro návštěvníky, především rodiny s dětmi, připravili oblíbený Prázdninový ateliér, který je v době otevíracích hodin muzea. V rámci vstupného si zdarma zájemci vyrobí dva předměty ve tvůrčím koutku (korálkovou ozdobu, náramek či náhrdelník, vesmírný šperk). Aktivity v ateliéru jsou v roce 2022 tematicky zaměřené na nově otevřenou expozici vánočních ozdob, výstavu Vesmír a výročí 110 let vyplutí parníku Gablonz.

A pokud se sem rádi vydáte na výlet, nezapomeňte si do kalendáře zapsat datum sobota 3. září. To se od 9 do 16 hodin koná na Kristiánově v Jizerských horách poetická akce. Návrat do starých časů sklářské osady, připomínka zakladatelů významného místa, vlastní tvorba, pestrá nabídka doprovodného programu, atrakce pro děti i dospělé, to je Sklářská slavnost na Kristiánově. Tradiční akce pro všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek. (lek)