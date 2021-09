Výročí 100 let od vztyčení pomníku si obec Chvaleč připomíná venkovní výstavou, která přibližuje rozsáhlou tvorbu Emila Schwantnera ve veřejném prostoru, nejčastěji se jednalo právě o pomníky obětem první světové války. Výstava dokumentuje na čtyřicet takových realizací, z nichž většina dnes již neexistuje a nebo se dochovala jen v torzálním stavu. Přístup na výstavu, kterou pořádá Institut regionální paměti ve spolupráci s obcí Chvaleč, za podpory MKČR, Královéhradeckého kraje a města Teplice nad Metují, je volný po celý den. Venkovní instalaci výstavy zajistili občané Chvalče na vlastní náklad.

V parku v obci Chvaleč je až do konce října k vidění výstava k výročí 100 let od vztyčení pomníku obětem Velké války. | Foto: Eva Binková

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.