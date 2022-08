Z příspěvku 55 tisíc korun od Nadace ČEZ klub pořídí dresy a zápasové míče pro starší přípravku, tréninkové pomůcky pro kategorii sportovní školičky, kterou navštěvují děti ve věku 4 7 let a zajistí financování např. turnajů nebo nákup medailí a diplomů nebo třeba školení trenérů.

„Za příspěvek jsme velmi rádi. Pomůže nám v rozvoji sportovních aktivit dětí i dospělých. Kopaná je u nás velmi populární a fandit chodí téměř celá obec. Máme opravený stadion s novými kabinami a sprchami, máme zde i společenské zázemí,“ vyzdvihuje úspěchy místopředseda klubu Vojtěch Hulík.

TJ Jiskra Kocbeře se snaží aktivně zapojovat obyvatele do sportu i volnočasových aktivit. Důležitá je i podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. Vedení klubu i trenéři se věnují dětem již od útlého věku 4 let. Úzce spolupracuje s MŠ a ZŠ v blízkém okolí a s nimi pracujeme na velkém náboru do mládežnických týmů.

Šárka Lapáčková Beránková