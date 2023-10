V Rudníku se v sobotu 28. října konala oblíbená akce Halloween na Hadí stezce. I přes bláto a déšť přišlo mnoho dětí s rodiči i prarodiči. Za snímky velmi děkujeme fotografce Angele Veselé.

Halloween na Hadí stezce v Rudníku. | Foto: Angela Veselá

Nejvzdálenější účastníci přijeli z Prahy a České Lípy. Bylo zde nepočítaně strašidel, nechyběly dobroty pro děti i svařáček pro dospěláky. Počasí nikoho neodradilo a bylo to úžasné! Dýně na Hadí stezce budeme rozsvěcet každý den, a to vždy po setmění až do 4. listopadu.

Angela Veselá