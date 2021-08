Milovníci vojenské historie budou ve svém živlu, pokud se vydají na výlet mezi Trutnov a Žacléř, kde najdou mocnou tvrz Stachelberg. Za příspěvek z prázdninového cestování děkujeme Martinu Šachlovi.

Z návštěvy dělostřelecké pevnosti Stachelberg. | Foto: Martin Šachl

Největší moderní dělostřelecká tvrz u nás, pevnostní obr na Stachelbergu. K obraně zemské brány spojující Slezsko s českým vnitrozemím proti Hitlerově agresi by po dokončení bylo během minuty odpáleno kolem dvou set granátů, kasárna v podzemních sálech by ubytovala až tisíc vojáků. Vojáci v provizorních podmínkách zde však byli ubytováni k obraně během mobilizace jen asi týden, mnichovská dohoda stavbu zastavila a komplex byl zaplaven, aby se ho nezmocnila německá armáda. Díky nadšencům vstal z mrtvých a expozice nabízí prohlídku nedokončené stavby. Obdivuhodné, co všechno se tenkrát dokázalo vybudovat k obraně země za necelý rok.