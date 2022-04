Jakub Runštuk z Rudníka bojoval v kategorii starších žáků nad 40 kg. Adéla Tošovská a Antonín Kašpar z Vrchlabí si ke své vlastní váhové kategorii přibrali každý ještě jednu o stupeň těžší. Adélka tedy zápasila v kategorii starších žákyň do 30 kg i do 35 kg. Tonda zabojoval v kategorii starších dorostenců do 55 kg i do 60 kg.

FOTO: Věneček ve Vrchlabí. Pánové a dámy v kurzu tance se zadali naposledy

Podobně jako z nedávného mezinárodního turnaje Prague Open, i tentokrát přivezli vrchlabští zápasníci medaile a také body, které se jim budou započítávat do celkového pořadí Ligy shinkyokushin karate, která má celkem čtyři kola. Adéla Tošovská ve své vlastní váhové kategorii do 30 kg zvítězila a v té o stupeň náročnější (do 35 kg) brala druhou příčku. Jakub Runštuk v kategorii starších žáků nad 40 kg na medaili nedosáhl, ale do pořadí Ligy si zapsal za své 4. místo i tak alespoň jeden bod. Z prvního místa a zlaté medaile se ve své kategorii starších dorostenců do 55 kg radoval také Antonín Kašpar, který vybojoval stříbro také v kategorii o stupeň vyšší, tedy do 60 kg.

Jakub Kašpar