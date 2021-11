Dne 14. srpna se jsme se vydali na výlet výletní loď Arnošt z Pardubic. Tato loď byla bezbariérová a pro nás tak nebyl žádný problém plavbu absolvovat. Přidaly se k nám i výletnice z trutnovské organizace slabozrakých SONS a k nim slečna, rovněž slabozraká, která má zájem jezdit na výlety a pomáhat jak dobrovolník. Také mezi nás zavítal kamarád od Luďka V. Míša. Na lodi jsme si během plavby dali oběd a pohledem z okna jsme mohli prožít a vidět, jak loď vyplouvá. Nejdříve jsme vpluli do lodní komory, která se uzavřela. Spuštěním turbíny a zvednutím hladiny ve výšce 4,5 m se loď zvedla a jelo se dále. My se mohli koukat i pozorovat rybáře a lidi na břehu, kteří nám mávali a také okolo nás proplouvaly čluny. Měli jsme hezký zážitek při plavbě do Kunětic a zpět. A my všichni jsme tak šťastně dopluli domů.

Pardubický zámek

V sobotu dne 4. září jsme vyrazili na výlet znovu do Pardubic, tentokrát na zámek, kde nám průvodkyně řekla o historii Pardubic a zámku. Na počátku 14. století patřily Pardubice Půtovi z Dubé, od roku 1325 Arnoštovi z Hostýně, zakladateli rodu pánů z Pardubic a otci Arnošta z Pardubic, prvního pražského arcibiskupa. Kolem roku 1340 byly Pardubice povýšeny na město. Od roku 1491 byly Pardubice v majetku Pernštejnů, kteří přestavěli obranný vodní hrad na zámek. Byla tam i figurína rodáka z Pardubic Jana Kašpara, který sestrojil první letadlo a byl prvním československým pilotem z dob Rakouska-Uherska. Poté jsme sjeli výtahem o patro níž, kde jsme si mohli prohlédnout šaty pernštýnských žen a jeden oblek pánů z Pernštejna a na dřevěnou kuličku jsme si nakapali vůni, kde jsme si mohli vybrat ze 6 druhů a pověsit na šňůrce na krk. Ze zámku jsme se přesunuli na Pernštýnské náměstí do Bohémské restaurace, kde jsme moc spokojení nebyli, ale i tak se výlet vydařil a máme na co vzpomínat.

Trutnovský půlmaraton

V neděli 5. září jsme se stejně jako vloni sešli v trutnovském lesoparku na paradráze, kde se konal 8. ročník Hitachi ABB Trutnovský půlmaraton. Členové klubu zde měli stánek, kde dělali prezentaci svých výrobků, které pak prodávali. Příchozí tak mohli přispět pro náš klub. Při akci jsme si dělali legraci, cvičili si na vozíčcích, fandili závodníkům. Lákali jsme lidi, aby si prohlédli výrobky. Byl to hezky strávený den.

Grilování a oslavy

Ve středu 15. září jsme se opět sešli na faře na velmi oblíbené klubové akci – společné grilování s oslavou narozenin ředitele Honzy R. a svátku člena Luďka V. Ředitel nám zajistil chutné kuřecí maso naložené ve 2 omáčkách z řeznictví. Po debužírování a navonění kouřem jsme se vraceli domů s plnými bříšky.

Den rodiny

Na středu 22. září byl Klub vozíčkářů pozván k účasti na Trutnovském dni rodiny. Letos byl organizován Střediskem volného času v areálu Na Nivách. Připraveno bylo 20 stánků pro různé organizace s označením. Členové klubu ukázali své výrobky. Luboš L. předvedl, že je možné dělat košík z pedigu jednou rukou. Kdo se zastavil, mohl si vzít, co se mu líbilo – ať už to byly perníky, broučci z korálků, pletený košík i klubové pohlednice. Odpoledne vystoupil taneční soubor dívek a chlapců a předání šeku pro RIAPS starostou města.

Za hasiči a záchranáři do Vrchlabí

V sobotu 25. září jsme se vydali s klubem na výlet do Vrchlabí k hasičům a na záchranku. Hasiči nám ukázali vybavení hasičských aut včetně žebříku, který lze vysunout do výšky 30m a vybavení používané při záchraně lidí včetně protipožárních oděvů, vest při záchraně tonoucích nebo termokameru, kterou používají při požárech, kdy je nulová viditelnost nebo oblek, když je někde nebezpečná toxická látka. Zajímavostí bylo, že uprostřed přednášky měli najednou výjezd, kdy jeli k zástavě srdce. Mezitím jsme se přesunuli na záchranku, kde nám záchranář p. Klepešta ukázal vybavení záchranného vozu a zajímavostí bylo elektrické lehátko nebo sedačka se schodolezem na snášení pacientů po schodech. Naštěstí se brzy hasiči vrátili a přednáška mohla pokračovat. Oboje se nám moc líbilo a hasičům i záchrannému sboru moc děkujeme. Poté jsme se přesunuli na oběd do kulturního domu Střelnice a spokojeni jeli domů. Tentokrát s námi nejel kvůli dovolené p. Roček, zastoupil ho Jirka B., který byl také skvělý a vše zvládl na jedničku včetně výřečnosti.

Sommeliérka a ochutnávka vín a sýrů

V sobotu 9. října k nám do klubu opět zavítala po 2 letech someliérka z Prahy p. Frčková k ochutnávce sýrů a vín. P. Frčková přijela již po šesté. Ochutnali jsme alpský sýr Comte, měkký Brie, sýr s modrou plísní a tvrdý kozí sýr. Z vín jsme chutnali značky JP Chenet, Paul Mas, Laville Pavillon i Cahors. P. Frčková nám pověděla, k jakému sýru se hodí jaké víno a odpovídala na naše dotazy. I ti, co nepijí víno, se dozví zajímavé informace zkušené someliérky. Ta akce je v klubu velmi oblíbená a i nyní jsme si ji velmi užili.

Hvězdárna v Úpici

V sobotu 16. října jsme vyrazili na letošní již 7. výlet na hvězdárnu v Úpici. P. Klimeš z hvězdárny nám povídal o Slunci. Nikdo nevěděl, že jsou na Slunci černé fleky, které vznikají v místech, kde se nedostane takové teplo jako v jiných oblastech Slunce a tato místa chladnou a mezi těmi místy je rozdíl 1000 ̥ stupňů C a že uvnitř Slunce je žár až 6000 stupňů C. Bohužel se nepodařilo vyvolat zemětřesení, tak jsme se alespoň podívali na přístroj, který ukazuje při zemětřesení jeho sílu. Raritou na hvězdárně je dalekohled pro vozíčkáře, na který jsme se také podívali, ale bohužel nám nepřálo počasí - nemohli jsme pozorovat Slunce. Po návštěvě hvězdárny jsme jeli do oblíbené restaurace v Batňovicích na gulášové hody, kde všem chutnalo.

Sladké tečky

V pondělí 18. října k nám do klubu zavítaly sestry ze Sladkých teček, které nám předvedly pečení banánových muffinů s ořechovou drobenkou a nepečeného tvaroháčka s čokoládovou omáčkou navrchu, který vymyslely samy. K tomu nám udělaly výbornou kávu ze svého kávovaru. U toho nám pověděly pár rad, např. co udělat pro to, aby šla dobře vyšlehat smetana nebo aby se nám nesrazil krém. Oba dezerty nám moc chutnaly i káva byla vynikající a bylo to moc příjemně strávené odpoledne.

Jan Roček, Klub vozíčkářů v Trutnově