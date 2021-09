Diakonie ve Dvoře Králové nad Labem oslavila 30 let. | Foto: archiv Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem

V neděli 19. září se konal ve Dvoře Králové nad Labem Den Diakonie u příležitosti 30 let od zahájení činnosti této organizace. Královédvorská Diakonie evangelické církve se věnuje zajišťování pomoci seniorům a podpoře pečujících rodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.