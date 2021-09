Odpoledne po 13. hodině se začali pomalu scházet lidé za fotbalovým hřištěm, kde se konaly městské slavnosti. Jako obvykle slavnosti zahájili starosta Pilníkova Josef Červený a místostarosta Petr Jirásko, které na podiu doplnil předseda kulturního výboru Petr Pěchoč a za MAS KJH Jan Balcar. Krátce přivítali návštěvníky slavností.

Již při příchodu jste získali dojem, že se jedná o druhou podstatně větší pilníkovskou pouť. Stánky a stánkaři s oblečením, peřinami i perníkovými srdci. Nechyběly ani kolotoče, včetně velkého řetízáku, houpačky, autodrom, horská dráha, střelnice a další pouťové atrakce. Samozřejmě i tentokrát bylo na ně vstupné poloviční, dotované městem Pilníkov. Proto se sem také sjíždí i mnoho přespolních a velká část návštěvníků tak byla z blízkých okolních i vzdálenějších obcí. Podle organizátorů na slavnosti dorazilo téměř tisíc návštěvníků. Snad bylo místních alespoň polovina…

Letošními slavnostmi provázela moderátorka Ester Kočičková, která se několikrát snažila zapojit publikum do pilníkovské hymny, kterou sama napsala. Moc se jí to nedařilo, protože ne všichni místní se zapojili a přespolní k tomu neměli důvod.

Během celého odpoledne a vlastně téměř až do rána se na podiu konaly různé koncerty a představení. Vezmu to popořádku. Po úvodních projevech nejprve vystoupily před pódiem trutnovské mažoretky Nessie Trutnov, které vedly Barbora Libřická a Kateřina Jaklová. Po nich podium patřilo písničkám Michala Davida revival.

Po 15. hodině proběhlo vyhlášení držitele Pilníkovského pelikána 2021. Letos plaketu pelikána získali místní hasiči z SDH Pilníkov, kteří bez ptaní pomáhají všem obyvatelům nejenom naší obce, ale i obcí sousedních.

Po pelikánovi na pódium přišel ve fialovém obleku kouzelník Richard Nedvěd, který bavil děti i dospělé. Po něm prostor pod pódiem již obsadila soutěž o pilníkovského siláka. Soutěž měla dvě kategorie, ve kterých spolu změřili své sily zvlášť muži a ženy.

V kategorii mužů se tradičně soutěží v hodu pivním sudem. Nastoupilo do ní celkem dvanáct mužů. Dokonce se přihlásili dva starostové vlčický Martin Petr a samozřejmě pilníkovský Josef Červený. Úspěšnější z nich byl ale ten vlčický, který obsadil celkově druhé místo s hodem dlouhým 7,8 metru. Ovšem náš starosta za ním o mnoho nezaostal a s výkonem 7 metru skončil na místě čtvrtém. Na prvním místě skončil Daniel Donde, který sud odhodil do vzdálenosti 8,7 metru, čímž obhájil své loňské prvenství. No a na třetím místě skončil Lukáš Prouza s hodem 7,3 metru.

Ženy letos házely polštářem. V soutěži se jich utkalo celkem deset a jejich souboj byl dost napínavý, protože o druhém až pátém místě rozhodl až rozhoz, protože hned čtyři ženy hodily shodně 9,5 metru. Takže na prvním místě se po prvním kole umístila Věra Vepřeková s hodem dlouhým 10,2 metru. Po rozhozu se na druhém místě umístila s výkonem v rozhozu 11,3 metru Hana Blažková a navtřetím místě skončila s hodem 10,3 metru Petra Dostálová. Obě hodily v prvním kole „pouze“ 9,5 metru, proto i s delšími hody z druhého kola skončily za Věrou Vepřekovou.

Když jsme již věděli, kdo je pilníkovským silákem pro rok 2021, nastoupila na pódium čtyřčlenná skupina Veselá trojka, která má v repertoáru hlavně písničky pro starší generaci, protože pozdější večerní program byl spíše pro ty mladší. Vystoupila v nich skupina Lucie revival a po ohňostroji městské slavnosti zakončil koncert skupiny Jam&Bazar.

Ještě předtím, než začaly večerní koncerty, došlo k losování tomboly. Jako lístky sloužily vstupenky na městské slavnosti, které obdrželi všichni návštěvníci při vstupu.

Slavnosti se protáhly dlouho do večera, spíše tedy do noci, a poslední účastníci se rozcházeli až po třetí hodině ranní.

V neděli sice již bylo pódium tiché, avšak atrakce byly stále otevřené a stále jezdily za poloviční ceny.

Letošní bohatý program doplnilo i pěkné počasí, takže většina návštěvníků odcházela ze slavností spokojena.

Jaroslav Blažek