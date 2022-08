FOTO: Myslivci v Pilníkově už po patnácté rozpůlili dětem prázdniny

Když přijde „Půlení prázdnin“ pořádané pilníkovským mysliveckým spolkem, znamená to, že prázdniny vstupují do své druhé části. A to by snad bez mysliveckého půlení ani nešlo! Vždyť tato akce se konala již po patnácté, a to v pátek 29. července.

Myslivci v Pilníkově už po patnácté rozpůlili prázdniny. | Foto: Jaroslav Blažek