Dívat se bylo na co, jezdci si závod na Címbál užili a mezi diváky panovala příjemná atmosféra. Doufejme, že se příští rok seriál Eddacup na kopec zvaný Cimbál znovu vydá a uvidíme zase další zajímavé závodní náčiní.

Zajímavé nedělní třetí místo absolutně předvedl Jan Reiss se Škodou 130 RS z třídy E1600, když za sebou nechal i daleko silnější auta. Do desítky nejrychlejších se v sobotu prosadil Vratislav Cinkl na Škodě Octavia, Václav Dobeš se Škodou Favorit, nebo Pavel Kotek s BMW M3. V nedělních jízdách musíme zmínit Miroslava Černého se Škodou 130L, Davida Černého s Pick-upem Kawasaki, Michala Slováčka s Hondou Type, nebo Tomáše Pujmana na Mini R1000.

Vrch zvaný Cimbál přilákal o prvním říjnovém víkendu v blízkosti Semil přes osmdesát závodníků Eddacupu, tedy nezávislých závodů do vrchu. | Foto: VDR

Vrch zvaný Cimbál přilákal o prvním říjnovém víkendu v blízkosti Semil přes osmdesát závodníků Eddacupu, tedy nezávislých závodů do vrchu. Trať mezi Bozkovem a Cimbálem měla od letošního jara nový povrch, a tak to trochu na novém asfaltu klouzalo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.