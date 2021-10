V neděli 10. října jsme na vrcholu Sněžky za krásného slunného počasí zavzpomínali na Adolfa Klepše, který sloužil dlouhá léta u horských záchranářů v Krkonoších a oddaně pomáhal druhým.

Vzpomínka na Adolfa Klepše, bývalého náčelníka Horské služby v Krkonoších. | Foto: Jana Mudrová

Bývalého náčelníka Horské služby v Krkonoších jsme si připomněli s polským disidentem, malířem Aleksandrem Bernatem a fotografem Robertem Procházkou z Wrocławi. Pietu jsme uspořádali přímo v den, kdy nám obětavý horal odešel „tam někam na druhou stranu“. Adolf Klepš zkolaboval na zástavu srdce přímo pod vrcholem Sněžky poslední den v září před čtyřmi lety a to krátce po svých narozeninách. Byl převezen vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, ale i přes veškerou péči jeho srdíčko a silné tělo horala nevydrželo a odešlo do nebe právě 10. října.